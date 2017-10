Nederlandse bedrijfsleven volop purpose-gedreven aan het verduurzamen

Thema van de 17de editie van het Nationaal Sustainability Congres op donderdag 9 november is ‘Purpose, Action, Impact!’. Uit de vele voorbeelden, innovaties en gedreven ondernemers blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven volop aan het verduurzamen is. Steeds meer ondernemingen doen dit vanuit een duidelijke ‘purpose’: een doelstelling om maatschappelijke waarde toe te voegen. Daarbij wordt ook meer en meer aangesloten op de Sustainable Development Goals van de VN.

Ruim 400 belangstellenden komen volgende week op het congres in Den Bosch bijeen. Niet om alleen maar naar mooie verhalen te luisteren. Gepraat is er genoeg, nu meters maken en plannen uitvoeren’ stelt Ruud Koornstra. Hij zal als eerste Energiecommissaris van Nederland het congres openen. “Hoezo kan Nederland niet in vijftien jaar volledig duurzaam zijn?” stelde hij onlangs in een interview in een landelijk dagblad.

De purpose van Shell

Na de opening van het congres door Ruud Koornstra, energiecommissaris van Nederland, staat een spannende en actuele dialoog op het programma. Spannend omdat het een dialoog is met de onderneming Shell waarvan de ‘purpose’ veel ter discussie staat. Actueel omdat de rol van Shell in de energietransitie de laatste tijd regelmatig kritisch wordt belicht.

Milieu- en klimaatdeskundige Jan Paul van Soest gaat in dialoog met Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Ondernemer en generatiedeskundige Talitha Muusse zal het gesprek modereren.

Duurzame leiders op podium

Uit de recente resultaten van de 2017 review van de Dow Jones Sustainability Indices (RobecoSAM) bleek dat de ondernemingen die in het plenaire programma met een bestuurder optreden (KPN, Randstad Holding en NN Group) zeer goed te scoren in deze review. Hiermee behoren deze ondernemingen tot de wereldwijde koplopers op het gebied van duurzaamheid. Samen met CEO/oprichter Bas van Abel van Fairphone, zullen Eelco Blok (CEO KPN), Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Dorothee van Vredenburch (Chief Change & Organisation (CCO) en lid van het Management Board) van NN Group spreken over de purpose en acties van hun ondernemingen.

Innovatie en vernieuwing

Op de ‘Sustainability Fair’ tonen diverse ondernemingen en organisaties hun duurzame innovaties en diensten. Een paar voorbeelden. Op het ‘Innovation platform’ vertelt het IT-bedrijf Incentro over hun initiatief om ‘fairtrade’ software te laten ontwikkelen in Afrika. Ferander toont haar unieke hoogwaardige bamboefiets met een goed verhaal. Uniek want ieder frame is anders dankzij het gebruik van natuurlijk materiaal. Een goed verhaal omdat jongeren in Ghana een toekomst hebben met het maken van de frames voor deze fiets.

De jonge startup ondernemer Tim van Kootwijk vertelt over een zijn eetbare, smaak neutrale cyanobacterie (Spirulina) waarbij ruim 99% van het benodigde land en water wordt bespaard in vergelijking met andere eiwitbronnen. Hij won hiermee in 2015 de ASN Wereldprijs en eerder dit jaar op ‘Duurzame Dinsdag’, de Lidl Voedselprijs 2017.

John Kuipers vertelt over zijn onderneming PyrOil welke uit plastic afval voor een kostprijs van 20 dollar een vat olie kan produceren met hoogwaardiger kwaliteit dan ruwe aardolie. Binnenkort hoopt hij de financiering rond te hebben voor een eerste productiefabriek. Groenendijk Bedrijfskleding toont een nieuwe ‘circulaire’ bedrijfskledinglijn.

MVO Manager van het Jaar verkiezing

In een spannende eindronde zullen de deelnemers aan het congres de ‘MVO Manager van het Jaar 2017’ verkiezen. De genomineerden voor deze prestigieuze titel zijn Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface), Niels van Geenhuizen (Program Manager Sustainability bij Arcadis) en Tanja Roeleveld (Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks).

Jonge wereldverbeteraars

Drie jonge wereldverbeteraars vertellen op het 17de Nationaal Sustainability Congres over hun drive met een purpose om maatschappelijke impact te maken, de problemen die ze hebben overwonnen en lessen die ze hebben geleerd. Allen zijn zelfs internationaal doorgebroken en krijgen met hun duurzame initiatieven volop media-aandacht: Joost de Kluijver (Closing the Loop), Jurrian Knijtijzer (Finch Buildings) en Lex Hoefsloot (Lightyear).

