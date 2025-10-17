Van Haandel Metaal investeert in een Nederlandse batterijoplossing om te blijven voorzien in de energiebehoefte van het bedrijf. Door de snelle groei en elektrificatie van de productie liep het familiebedrijf begin 2025 tegen de grenzen van het gecontracteerde vermogen aan. Met de installatie van twee Cellpower batterijen door W. Jansen Elektrotechniek, kan Van Haandel niet alleen piekbelastingen opvangen, maar ook blijven groeien zonder beperkt te worden door het net.

Van Haandel Metaal is gespecialiseerd in het draaien en frezen van aluminium en kunststof. Ze leveren wereldwijd aan diverse branches, zoals machinebouw, auto-industrie, landbouwindustrie, bouwsector en camperbouw. Door groei en de transitie naar elektrisch, steeg de vraag naar energie de afgelopen jaren aanzienlijk. Vier jaar geleden werd al een nieuw transformatorstation geplaatst, maar begin 2025 liep Van Haandel alsnog tegen de grenzen van het gecontracteerd vermogen aan. “Volgens de netbeheerder zou het vermogen meegroeien met het bedrijf, maar in de praktijk gebeurde dat niet,” vertelt Dennis van Haandel, directeur bij Van Haandel Metaal. “We gingen er afgelopen jaar met onze stroomvraag een aantal keer net overheen, maar verhoging van gecontracteerd vermogen bleek onmogelijk.” Omdat een overschrijding kan leiden tot boetes of zelfs afsluiting van het net, besloot Van Haandel het probleem zelf aan te pakken.

Vertrouwen in Nederlandse expertise

Samen met W. Jansen Elektrotechniek werd gezocht naar een nieuwe oplossing. “Voor dit soort grote investeringen heb je partners nodig die verder kijken dan alleen snelle verkoop. Wij wilden een oplossing die jarenlang meegaat, met betrouwbare service en ondersteuning in Nederland,” legt Stan Jansen, mede-eigenaar van het installatiebedrijf, uit. Daarnaast was er sprake van tijdsdruk: “Het moest snel gebeuren, de batterij-installatie moest voor 1 oktober operationeel zijn.”

Specialist in duurzame energie-oplossingen, Alius, werkt regelmatig samen met Intercel, batterijfabrikant achter het merk Cellpower. Hun positieve ervaringen gaven Jansen het vertrouwen om het advies van Alius op te volgen en de batterijen bij Intercel aan te schaffen. Na een bezoek aan het gloednieuwe productiecentrum van Intercel in Haarlem, was ook Van Haandel overtuigd van de samenwerking: “Intercel is het meest transparant in technische mogelijkheden en data. Juist het feit dat ze in Nederland gevestigd zijn en al zo lang bestaan, gaf mij veel vertrouwen.”

Continuïteit in bedrijfsvoering

De installatie bestaat uit twee batterijsystemen met elk 261 kWh opslagcapaciteit en 125 kW vermogen, geplaatst buiten de transformatorruimte. Het systeem wordt aangestuurd door Embion EMS en zorgt voor onder andere peakshaving maar ook voor een optimalisatie van het eigen verbruik. Zodra het verbruik boven het gecontracteerd vermogen komt, levert de batterij energie. De batterij laadt ‘s nachts automatisch op. “Deze oplossing zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering. We willen niet afhankelijk zijn van zonne-energie of een netwerk dat geen ruimte biedt,” vertelt Van Haandel. Met de nieuwe batterijopslag verwacht Van Haandel de natuurlijke groei van het bedrijf de komende tien jaar goed op te kunnen vangen.