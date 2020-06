Nederlander is bereid klimaatvriendelijk te sporten

Veel Nederlanders zijn zich door de coronacrisis meer bewust geworden van het klimaat en willen hieraan ook zelf een bijdrage leveren. Minder vliegen en beperkt autogebruik zijn daar voorbeelden van. Dit blijkt uit recent onderzoek. Online pensioenuitvoerder BeFrank deed dit voorjaar onderzoek naar sporten op een klimaatvriendelijke manier. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders (82%) ook tijdens het sporten rekening wil houden met het klimaat.

BeFrank onderzocht of Nederlanders zich ervan bewust zijn dat ze tijdens het sporten rekening kunnen houden met het klimaat. Slechts één op de vijf ondervraagden realiseert zich dat. Bij jonge mensen tot 30 jaar ligt dat percentage iets hoger, op ongeveer een kwart. Toch zegt ruim 80% daartoe wel bereid te zijn. Ook hiertoe blijken tieners en twintigers meer bereid. Maar liefst 96% zegt tijdens het sporten rekening te willen houden met de impact op het klimaat.

Top 5 concessies

1. Korter douchen (80%)

2. Geen plastic flesjes meer (74%)

3. Vaker carpoolen of op de fiets naar de sportclub (52,1%)

4. Achtergelaten afval opruimen (50,3%)

5. Meer in de natuur sporten (42%)

Verder noemen ondervraagden onder meer energie opsparen tijdens het sporten, aanschaffen van duurzame sportkleding en actief meedenken met hun sportclub over energiebesparing. “We zien dat jonge mensen vaker bereid zijn om rekening te houden met de impact op het klimaat”, vertelt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. “Dat zien we ook terug in gesprekken met onze klanten en deelnemers. We krijgen veel enthousiaste reacties op onze duurzame oplossingen waarbij je via je pensioenregeling kunt bijdragen aan een betere wereld. Fysiek én financieel in conditie zijn, hangen wat ons betreft nauw met elkaar samen. Het zijn belangrijke ingrediënten voor een fijn en gezond leven, zonder financiële zorgen en mét een duurzaam pensioen.”

Duurzame sporten

Sporten zonder hulpmiddelen gelden in veel gevallen als de beste keuze voor het klimaat. Denk aan hardlopen en wandelen. Zwemmen is weliswaar goed voor je lichaam, maar grote zwembaden zijn daarentegen regelrechte energievreters. Zo moet het water regelmatig worden ververst en op temperatuur worden gehouden. Golfen geldt evenmin als echt duurzame sport. Volgens een rapport van de Scottish Golf History telt de wereld al meer dan 34.000 golfbanen, goed voor zo’n 20.000 vierkante kilometer waar ook bomen hadden kunnen staan. Ook de wintersport doet het klimaat geen goed. De afgelopen veertig jaar zijn enorme gebieden ontdaan van bomen en planten. Daar komt nog bij dat moderne sneeuwkanonnen veel energie verbruiken.

BeFit Playlist

Hardlopen, wandelen en fietsen gelden als meest duurzame sporten om te beoefenen. Er is daarbij in ieder geval geen sprake van CO2-uitstoot. “Om je bij het sporten te motiveren hebben wij een BeFit Playlist samengesteld op Spotify. Ideaal voor tijdens het hardlopen. Met deze lijst vol powersongs hou je het nét iets langer vol. De lijst is samengesteld door alle BeFrankers”, vertelt Rhebergen.

Financieel en fysiek fit

eFrank motiveert mensen al veel langer om gezond en fit te blijven. Met BeFit heeft de online pensioenuitvoerder een programma waarmee Nederlanders worden geïnspireerd met interessante artikelen op het gebied van ontspanning, sport, voeding en een gezonde lifestyle. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de laatste food trends, hoe je fit blijft op vakantie en hoe je om kunt gaan met werkstress. Op befrank.nl/befit kun je een simpele test doen om heel snel te zien hoe het is gesteld met je fysieke én financiële gezondheid.

Over de peiling

In opdracht van BeFrank vond in februari 2020 een peiling plaats via Factsnapp onder 400 Nederlanders vanaf 16 jaar tot 60 jaar en ouder over sporten en bijdragen aan het klimaat. Ook deed BeFrank onlangs onderzoek naar de fitheid van Nederlanders in coronatijd. Het onderzoek over klimaat in coronatijd werd uitgevoerd door Ipsos in opdracht van ABN AMRO.