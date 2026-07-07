Nederland behoort tot de wereldtop in biotechnologisch onderzoek, maar ziet veel innovaties uiteindelijk in het buitenland uitgroeien tot succesvolle bedrijven en fabrieken. Daarom hebben zeven organisaties uit het Delftse biotech-ecosysteem het nationale investeringsplan Biotech op Schaal aangeboden aan minister van Economische Zaken, Heleen Herbert.

Het plan bevat dertien investeringsprojecten met een totale waarde van €335 miljoen. Het voorstel is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door dsm-firmenich, Centrient, ASR Dutch Science Park Fund, Planet B.io, TU Delft, de gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland. Meer dan de helft van het bedrag wordt door deze betrokken partners zelf geïnvesteerd. Voor het resterende deel vragen zij steun van het Rijk. Het doel is om Nederland aantrekkelijker te maken voor de ontwikkeling én grootschalige productie van industriële biotechnologie. Gedeputeerde Meindert Stolk bood het plan aan namens de betrokkenen.

Nederland heeft de kennis, maar mist opschaling

Nederland blinkt uit in biotechnologisch onderzoek, maar de economische opbrengst blijft achter. Startups en innovatieve bedrijven lopen bij het opschalen van hun technologie vaak vast door een gebrek aan productiefaciliteiten, gespecialiseerde kennis en investeringen. Daardoor verdwijnen veel innovaties uiteindelijk naar het buitenland.

Volgens de initiatiefnemers is dat niet alleen een gemiste economische kans, maar ook een risico voor het toekomstige verdienvermogen en de strategische autonomie van Nederland. De oproep om juist hierin te investeren klinkt ook door in de Kabinetsvisie Biotechnologie 2025-2040 en het Rapport Wennink.

“Nederland heeft alles in huis om internationaal koploper te blijven in industriële biotechnologie. Wat ontbreekt, is de infrastructuur om innovaties ook hier op industriële schaal te produceren. Met Biotech op Schaal willen we die ontbrekende schakel realiseren,” zegt Cindy Gerhardt, directeur van Planet B.io.

Delft als nationale hub voor opschaling

De investeringsagenda bouwt voort op de unieke positie van de Biotech Campus Delft. Hier komen al meer dan 150 jaar wetenschappelijk onderzoek, industriële productie en ondernemerschap samen. Internationaal opererende bedrijven als dsm-firmenich en Centrient beschikken er over decennialange ervaring met grootschalige biotechproductie, terwijl Planet B.io een snelgroeiend ecosysteem van startups en scale-ups ondersteunt. De infrastructuur en kennis moeten nadrukkelijk beschikbaar komen voor bedrijven en kennisinstellingen uit heel Nederland, zodat meer Nederlandse vindingen succesvol kunnen worden gecommercialiseerd.

Investeren in de Nederlandse concurrentiepositie

De investeringsagenda bestaat uit vier samenhangende pijlers: nieuwe opschalingsinfrastructuur, versterking van de kennisbasis, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een open innovatie-ecosysteem. Samen moeten deze investeringen de ontbrekende schakels in de Nederlandse innovatieketen invullen.

Volgens de uitgewerkte impactanalyse kan het programma vanaf 2040 jaarlijks ongeveer €500 miljoen aan extra economische toegevoegde waarde opleveren. Daarnaast moet het Nederland aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven, investeringen en hoogwaardige werkgelegenheid in een sector die wereldwijd snel groeit.

Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven

Biotech op Schaal is een gezamenlijk initiatief van dsm-firmenich, Centrient, ASR Dutch Science Park Fund, Planet B.io, TU Delft, de gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland. De initiatiefnemers zien de agenda nadrukkelijk als een nationale investering en nodigen bedrijven, kennisinstellingen en andere biotechregio’s uit om hieraan bij te dragen.

Biotech op Schaal bevat een toekomstvisie voor 2040 en een investeringsagenda tot 2030 om de Nederlandse industriële biotechnologie te versterken. De agenda richt zich op het versnellen van de stappen van onderzoek naar commerciële productie en het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland.