Na Glasgow concreet zelf aan de slag met duurzaamheid met nieuwe app ‘Duurzame Bucketlist’

Duurzaam leven wordt weer een stukje overzichtelijker en leuker met de komst van een nieuwe ‘Duurzame Bucketlist App’. Via www.duurzamebucketlist.nl krijg je hem in no time op je smartphone. De app telt tientallen kleine en grotere activiteiten om te meten waar je staat en om samen of alleen verder te verduurzamen.

De app is een gezamenlijk initiatief van A Rocha, Groene Kerken, Stabilitas, Micha Nederland en Climate Stewards. Al jaren roepen ze christenen op om beter te zorgen voor de schepping. Op tal van manieren helpen ze kerken en christenen om het niet alleen bij woorden te houden, maar daadwerkelijk nieuwe keuzes te gaan maken. De app is daarin een nieuwe tool. Niet alleen om op eigen houtje te doen, maar juist ook om het samen te doen. Het is een mooie duurzame tegenhanger van de “normale” bucketlist, die vaak alleen maar gaat over meer en meer en nog meer.

Stap voor stap



De app wil duurzaam leven bewust opknippen in kleine, haalbare stappen. “Wat je soms ziet, is dat mensen geraakt worden door de ellende die klimaatverandering met zich meebrengt, en in één keer de wereld willen redden. Maar dan loop je onherroepelijk vast en dat werkt dan juist demotiverend.” Aldus Harmen Niemeijer van Micha Nederland. Gebruikers zullen merken dat ze ongemerkt toch al duurzame dingen doen. De duurzame Bucketlist geeft ze de mogelijkheid om stap voor stap verder te gaan op de weg van verduurzaming. Daarom is onze boodschap: ‘Doe het stap voor stap. Begin bij één ding dat haalbaar voor je is en kies daarna weer een volgend actiepuntje uit.’”

Samen

De Duurzame Bucketlist is ooit gestart als persoonlijke duurzaamheidslijst van Gert Olbertijn (Stabilitas). Nu door ontwikkelt tot een leuke app waarin je structureel aan de slag kan gaan met duurzaamheidsdoelen. Zowel alleen, als in een groep! Niemeijer: “Doordat je een groep aan kunt maken, kun je vrienden of gemeenteleden uitnodigen om mee te doen. Onze ervaring is dat duurzaam leven een lange adem vraagt en samen houd je elkaar gemotiveerd. We hopen dat het ook mooie gesprekken op gang zal brengen onderling: welke keuzes maak je, wat drijft je, wat houd je tegen als het gaat om duurzaam leven?”

Geen moeten, maar willen

De organisaties hebben bewust voor de opzet van een bucketlist gekozen. De duurzame bucketlist wil mensen de handvaten bieden die graag aan de slag willen met duurzaam leven. Niemeijer: “Omdat je duurzaam leven alleen volhoudt als je het vanuit een diep verlangen doet om beter te zorgen voor de schepping en voor je medemens. Dan is het geen kwestie van moeten meer, maar van willen!”

De app is vanaf nu te vinden op www.duurzamebucketlist.nl