MyWheels plaatst 1.000ᵉ deelauto

MyWheels plaatst vandaag haar 1.000ᵉ deelauto. De auto werd vanmorgen feestelijk onthult in Groningen en is onderdeel van 175 nieuwe deelauto’s die deze periode verspreid door Nederland in gebruik worden genomen.

Met de nieuwe auto’s is het landelijke aanbod van MyWheels in een jaar tijd gegroeid van 225 naar 1.000 auto’s. Het deelbedrijf is voorloper in het elektrisch aanbod van deze vorm van autodelen: 40 procent van de deelauto’s is elektrisch. MyWheels heeft de ambitie om voor het einde van het jaar het aanbod deelauto’s te verdubbelen naar 2.000 voertuigen.

De 1.000ᵉ deelauto is een mijlpaal in de missie van MyWheels, dat het aantal auto’s in Nederland wil terugdringen van 9 miljoen naar 1 miljoen in 2030. Karina Tiekstra, CEO van MyWheels, over de mijlpaal: “Met inmiddels ruim 100.000 MyWheels gebruikers kunnen we concluderen dat deelvervoer steeds populairder wordt. We zien een stijging van 60 procent sinds vorig jaar in het aantal ritten dat met MyWheels wordt gemaakt, mede door de corona maatregelen. De deelauto’s dragen niet alleen bij aan de verduurzaming van vervoer, maar ook aan een beter straatbeeld en de sociale verbondenheid tussen auto delende buurtbewoners. Iedere deelauto betekent 11 minder auto’s in privébezit.”

Duurzame missie

Met de deelauto’s van MyWheels wordt jaarlijks ruim 8,5 miljoen kg aan CO2 uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan 425.000 bomen. Bovendien betekent iedere deelauto 11 auto’s minder in privébezit. Met 11.000 auto’s minder op straat, wordt ruim 48 voetbalvelden aan parkeerruimte bespaard.

Deze cijfers, gebaseerd op onderzoek van kennisplatform CROW, dragen bij aan de duurzame missie van MyWheels: “Ons doel is om CO2 uitstoot door voertuigen terug te dringen door minder auto’s op de weg te laten rijden. Dat doen we door autobezit om te zetten in autogebruik. Autodelers rijden minder kilometers in een auto, waardoor er bovendien minder congestie en een lagere parkeerdruk in drukke steden ontstaat,” legt Karina uit.