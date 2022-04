Deelautoplatform MyWheels maakt vandaag bekend door een overname de nieuwe marktleider te zijn op de Nederlandse deelautomarkt. In 2021 groeide het aantal MyWheels auto’s van 750 naar 2250, waarvan meer dan de helft elektrisch. Daarmee pakte de impactgedreven scale-up de toppositie qua aantal publiek toegankelijke deelauto’s. Daar bovenop komt de overname van de plekken van Connect Car afgelopen maand, waardoor MyWheels doorgroeit naar meer dan 2.500 auto’s. Bovendien steeg het aantal klanten in 2021 met 194 procent ten opzichte van 2020, net als het aantal ritten met 214 procent.

Met de overname van deelautoplekken van ConnectCar versterkt de aanbieder haar positie in regio Amsterdam. ConnectCar bood tot voor kort bijna 300 deelauto’s – en daarmee deelautoplekken – aan in onder andere Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Diemen. Deze deelplekken maken nu plaats voor de (elektrische) vloot van MyWheels. CEO Karina Tiekstra: “Er komen in de regio Amsterdam nu veel gunstig gelegen plekken bij, wat MyWheels in één klap de grootste aanbieder van deelauto’s in Nederland maakt.” Klanten van ConnectCar krijgen de komende periode de mogelijkheid om met korting in te stappen bij MyWheels.

In 2021 sloeg MyWheels al de handen ineen met start-up Juuve, wat leidde tot een versterkte positie in onder andere Rotterdam en Utrecht. Deelmobiliteit wint, met name in grote steden, steeds meer aan populariteit: deelauto’s zijn bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Met name de jongere doelgroep omarmt de mentale shift van bezit naar gebruik. De voordelen van delen – denk aan lagere kosten en geen gedoe van een eigen auto (onderhoud, APK etc) – wegen voor hen zwaar ten opzichte van het bezitten van een eigen vervoermiddel. Ook het feit dat MyWheels elektrisch rijden toegankelijk maakt voor betaalbare prijzen, heeft meegeholpen in de groei afgelopen tijd.

Elke deelauto bespaart 11 privéauto’s

MyWheels is ervan overtuigd dat er maar 1 miljoen auto’s nodig zijn om Nederland mobiel te houden. Elke deelauto bespaart 11 auto’s in privé-bezit. Zo creëert de aanbieder meer ruimte op straat, meer ruimte voor groen en levert het een belangrijke bijdrage aan CO2-besparing.

De sterke groei van MyWheels heeft alleen al in 2021 geleid tot 22.500 auto’s minder op de weg. Dat komt overeen met 55 voetbalvelden aan ruimtebesparing door minder parkeerplekken op straat. Bovendien is 1.500.000 kg CO2 bespaard, wat neerkomt op zo’n 60.000 bomen. Op deze manier maakt MyWheels het makkelijk voor heel Nederland om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat en meer leefbare steden.

De komende jaren zet MyWheels vooral in op leefbare steden en elektrisch rijden. De Nederlandse aanbieder werkt hiervoor nauw samen met gemeenten én haar eigen community. Tiekstra: “Het wordt, mede door de hoge parkeerdruk en drukte in de stad, steeds minder aantrekkelijk om een eigen auto te bezitten. Bovendien worden oude en vervuilende brandstofauto’s in verschillende steden al geweerd. Als gebruikers een deelauto op loopafstand kunnen pakken, dan is een eigen auto niet echt meer nodig.” De meeste deelauto’s van MyWheels worden bovendien goed in de gaten gehouden door zogeheten sleutelfiguren; dit zijn loyale MyWheels gebruikers die een oogje in het zeil houden en fungeren als ambassadeur voor de buurt.