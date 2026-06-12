De MVO Prestatieladder is opgenomen in de Keurmerkenwijzer van Milieu centraal. Daarmee behoort het certificatieschema tot de keurmerken en certificaten die door het onafhankelijke kenniscentrum zijn beoordeeld op duurzaamheid, betrouwbaarheid en transparantie. De opname vergroot de zichtbaarheid van de MVO Prestatieladder en onderstreept de waarde van aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onafhankelijk beoordeeld

De Keurmerkenwijzer helpt consumenten, inkopers en andere stakeholders bij het beoordelen van keurmerken en certificaten. Milieu Centraal kijkt daarbij onder meer naar de duurzaamheidseisen, de wijze van controle en de transparantie van het schema.

Voor de MVO Prestatieladder betekent dit dat de opzet en werkwijze onafhankelijk zijn beoordeeld en opgenomen in het overzicht van erkende keurmerken en certificeringsschema’s.

Stapsgewijs groeien in MVO

De MVO Prestatieladder ondersteunt organisaties bij het structureel integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun bedrijfsvoering. Het certificatieschema kent vijf prestatieniveaus, waardoor organisaties zich stap voor stap kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke impact verder kunnen vergroten.

Aantoonbare prestaties

Een belangrijk onderdeel van de MVO Prestatieladder is de onafhankelijke certificering. Organisaties worden beoordeeld door geaccrediteerde certificerende instellingen, waardoor prestaties op het gebied van MVO objectief worden getoetst.

De opname in het Keurmerkenwijzer bevestigt daarmee de rol van de MVO Prestatieladder als instrument voor organisaties die hun duurzaamheidsinspanningen niet alleen willen uitvoeren, maar ook aantoonbaar willen maken. Daarmee levert de certificering een waardevolle bijdrage aan transparant en toekomstbestending ondernemen.