MVO Nederland presenteert de Nieuwe Businessagenda 2019: de snelste route naar de nieuwe economie

Klimaatneutraal, circulair en inclusief… dat is de toekomst van de nieuwe economie. Zover is het alleen nog niet, de transitie gaat veel te langzaam. MVO Nederland ontwikkelde daarom ‘de Nieuwe Businessagenda 2019: de snelste route naar de nieuwe economie’. Hiermee presenteert het grootste MVO-netwerk van Europa een waaier aan grote en kleine oplossingen waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen.

De Nieuwe Businessagenda wordt vandaag tijdens het duurzaamheidsfestival ‘de Groene Bubbel voorbij’ in de Fokker Terminal in Den Haag overhandigd aan de ruim duizend aanwezige ondernemers. De agenda bestaat uit zeven oplossingsrichtingen en is gemaakt voor ondernemers die willen verduurzamen, maar niet direct weten hoe. De publicatie is gebaseerd op interviews met een groot aantal ondernemers van binnen en buiten het netwerk, diverse expert-reviews en uitgebreide feedback van onder meer CBS en PBL.

Directeur-bestuurder MVO Nederland Maria van der Heijden: “Er is daadkracht en actie nodig om tot de nieuwe economie te komen. Dat het kan, laten koplopers in ons netwerk van ruim 2000 ondernemers al zien: wind- en zonne-energie zijn inmiddels rendabel en niet meer afhankelijk van subsidie. Ondernemers tonen aan dat het loont om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Kortom: we hebben de kennis, de techniek en het geld. Ondernemers kunnen samen de economie veranderen. Sinds het vaststellen van de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord vier jaar terug is er nog te weinig veranderd. Terwijl ondernemers het wel kunnen of in elk geval graag willen: daarom is er nu de Nieuwe Businessagenda met cases, informatie en talloze tips.” De businessagenda is ook een oproep aan de overheid en de politiek. Van der Heijden: “Als vertegenwoordiger van het duurzame bedrijfsleven vragen wij hen de spelregels te creëren die nodig zijn om te versnellen, zoals een CO2-prijs en een verlaging van belasting op arbeid.”

De missie van MVO Nederland is ambitieus: in 2025 hebben we het kantelpunt bereikt: 20% van het BNP gaat dan om in de nieuwe economie. Maria van der Heijden: “Dat betekent dat bedrijven in de nieuwe economie geen broeikasgassen meer uitstoten, meewerken aan het herstel van biodiversiteit en ecosystemen, voor inclusief werkgeverschap staan en zo weinig mogelijk ‘virgin’ grondstoffen inkopen. Ook weten deze ondernemers hun reststromen een hoogwaardig tweede leven te geven.” Elke ontwikkeling bereikt een punt waarop er geen weg meer terug is. Dan ontstaat een stroomversnelling. Het jaar 2025 staat voor dat moment. Dan moet die 20% bereikt zijn en ontstaat die stroomversnelling. “De doelen zijn groot, maar onze ambitie ook. Alleen als we dit kantelpunt bereiken, zijn de Sustainable Development Goals van de UN, het Grondstoffenakkoord en het Klimaatakkoord in 2030 haalbaar,” aldus Van der Heijden.

De zeven agendapunten uit de Nieuwe Businessagenda