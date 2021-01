MVO Nederland maakt shortlist van 21 kandidaten voor Minister van de Nieuwe Economie bekend

MVO Nederland – de beweging van ondernemers in de nieuwe economie – heeft de 21 kandidaten bekendgemaakt die op de shortlist staan voor de functie van Minister van de nieuwe economie. Deze 21 hebben online de meeste stemmen geworven. In totaal zijn er 16.170 stemmen uitgebracht op meer dan 200 kandidaat-ministers. Alexander Grassi, Andre Struker, Babette Porcelijn, Bart Joling, Carolien Veldsink, Celina Kroon, Christ Coolen, Constantijn Jansen op de Haar en Antoinet Looman (dubbelrol), Etteke Wypkema, Eva Dijkema, Girma Segaar, Jack Cox, Jetteke van der Schatte Olivier, Michel Scholte, Michiel Dijkman, Nicolette Loonen, Rob Verhagen, Sander van der Neut, Vincent de Haes, Werner Schouten en Yannick Alves zijn door naar de halve finale.

De 21 halvefinalisten mogen op vrijdag 15 januari een korte digitale pitch geven aan de jury met daarin Prins Carlos, Jeroen Smit, Talitha Muusse, Jan Terlouw, Marije van der Made en Maria van der Heijden. De jury kiest welke drie kandidaten naar de finale mogen op 25 januari in de Beurs van Berlage. Het online aanwezige publiek en de jury kiezen daar samen de winnaar. Deze winnaar doet direct daarna mee in het verkiezingsdebat met politici van de verschillende partijen.

Met de zoektocht naar een Minister van de nieuwe economie wil MVO Nederland een signaal geven aan de politiek in Den Haag: er is een groeiende groep mensen met visie op versnelling naar de nieuwe, toekomstbestendige economie. En daarmee dus ook volop draagvlak voor nieuw beleid. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, is de verkozen Minister van de nieuwe economie het gezicht en de stem van deze groep en hun visie. De gekozen minister krijgt tot de verkiezingen de kans zijn/haar visie op een landelijk podium te laten horen en aan tafel te komen bij politieke beslissers.

“Geweldig om te zien dat onze campagne zo veel mensen in beweging heeft gezet richting de nieuwe economie. Sinds de start hebben we ruim 200 kandidaten, 16.000 stemmers en 60.000 websitebezoekers kunnen motiveren en stimuleren hun geluid en stem te laten horen. En de campagne is nog niet voorbij: we hebben er alle vertrouwen in dat er we uit deze toppers een Minister van de nieuwe economie kunnen kiezen die met charisma en overtuigingskracht zijn of haar visie kan laten horen op toekomstbestendig beleid.”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

De halve finale vindt digitaal plaats en is buiten de kandidaten en jury niet toegankelijk. De finale – NE21: het verkiezingsdebat – op 25 januari is wel gratis bij te wonen. Meld je hiervoor aan op deze pagina. Meer informatie over de campagne is te vinden op www. ministervandenieuweeconomie.nl .