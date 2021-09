Museum Beeld & Geluid en Forbo gaan samenwerking aan voor vernieuwing, renovatie en verduurzaming Mediamuseum

Partner



Forbo Flooring bouwt mee aan het nieuwe, kleurrijke, interactieve en duurzamere Mediamuseum van Beeld en Geluid, dat zijn deuren oktober 2022 opent. In totaal komt er 2500 vierkante meter aan CO2-neutraal geproduceerd Marmoleum in het museumgedeelte te liggen. Het partnerschap met Forbo sluit perfect aan bij de visie van Beeld en Geluid om samen te bouwen aan een Mediamuseum, waarin iedereen, jong en oud, de werking van media op een leuke en leerzame manier kan ervaren.

‘Wij zijn trots en vereerd dat een duurzame voorloper als Forbo Flooring wil meehelpen ons nieuwe museum naar een nog hoger plan te tillen. Wij bouwen aan een state-of-the-art Mediamuseum en daarin passen vloeren die niet alleen fraai en functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk’, aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid.

Clementine de Bakker, projectmanager bij Forbo Flooring: ‘De kleurige buitengevel van glas met 768 beelden uit het museum, ontworpen door Jaap Drupsteen, is al een landmark in Hilversum en nu gaan we het binnen nog mooier maken met onze Marmoleum Concrete vloeren. Die lijken sprekend op een gietvloer, maar zijn een stuk duurzamer. Sterker, het product Marmoleum is inmiddels zo goed als circulair. Zo produceert Forbo CO2-neutraal en nemen we snijafval en oude vloeren bijvoorbeeld terug. Die worden onder andere hergebruikt in nieuw Marmoleum. Het product is bovendien ijzersterk – Marmoleum gaat gemakkelijk 30 jaar mee – extreem hygiënisch en heel eenvoudig in het onderhoud.’

Voor de renovatie is het museumgedeelte volledig gestript. Het nieuwe Mediamuseum krijgt vijf paviljoens met de volgende thema’s: informeren, verkopen, delen, spelen en vertellen. Een toekomstig bezoek is niet alleen interactief, maar iedereen krijgt ook zijn eigen, gepersonifieerde museumreis aangeboden. Waar het oude museum van Beeld en Geluid zich voornamelijk richtte op de omroephistorie, wordt het nu een museum waarin alle media belicht worden; van televisie en sociale media tot podcasts en games.