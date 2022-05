MUD Jeans uit Amsterdam, Kipster B.V. uit Castenray en EMMA Safety Footwear uit Kerkrade hebben zich geplaatst voor de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2022 die wordt uitgereikt door de Koning Willem I Stichting.

Het bestuur, bestaande uit prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven met als erevoorzitter koningin Máxima, maakte de keuze uit een indrukwekkend aantal ondernemingen die zich de afgelopen maanden hebben aangemeld voor de prestigieuze plaquette.

De finalisten werden op 12 mei verrast door een delegatie van de Koning Willem I Stichting bestaande uit juryvoorzitter Anne-Marie Rakhorst en directeur Romy Blankenspoor. Rakhorst arriveerde bij de finalisten in een duurzame Lightyear zonne-auto. Deze auto van Nederlandse makelij is de meest duurzame elektrische auto van dit moment.

De drie finalisten zijn stuk voor stuk fantastische voorbeelden van duurzaam ondernemerschap. Juryvoorzitter Rakhorst zegt de afgelopen weken een aantal indrukwekkende inzendingen te hebben gezien. ,,Kiezen was dan ook moeilijk. Het duurzame vernuft en ondernemerschap is enorm en daarom heel bemoedigend.”

De Koning Willem I Prijzen zijn de meest prestigieuze ondernemingsprijzen van Nederland. Deze ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, MKB-bedrijf en een bedrijf dat focust op Duurzaam Ondernemerschap. Het bestuur van de Koning Willem I Prijs heeft onlangs in de besloten vergadering de winnaars aangewezen.

Op 23 mei vindt in Groningen de grote finale plaats waarbij de winnaars in de categorie Grootbedrijf, MKB en de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap hun prijs overhandigd krijgen.

Meer over de finalisten:

MUD Jeans

MUD Jeans is ’s werelds eerste circulaire denim merk. Door de principes van de circulaire economie toe te passen verkleint het haar ecologische voetafdruk. Het maakt het absurde fast-fashion model, dat leidt tot een textielafvalberg, overbodig.

MUD Jeans is erin geslaagd, tegen de stroom inzwemmend, in tien jaar een disruptief bedrijfsmodel en lease-concept in de mode-industrie te vestigen. De jeanspionier heeft bewezen dat een trendy, betaalbare en verantwoordelijk geproduceerde spijkerbroek mogelijk is. Als vooroploper levert de onderneming input voor toekomstige wet- en regelgeving in de modesector. Daarmee worden branchegenoten en consumenten aangemoedigd hun gedrag te veranderen.

Kipster B.V.

Kipster dient als voorbeeld voor de verduurzaming van de eierindustrie met een verhaal dat van A tot Z klopt. Daardoor Kipster heeft het in zich om de eiwittransitie aanzienlijk te versnellen. De onderneming is daarbij een voorbeeld van circulaire landbouw, waarbij met succes andere partijen worden betrokken en partnerschappen worden aangegaan om de grondstofkringloop te sluiten.

Daar kunnen veel agrarische bedrijven van leren. Daarnaast ligt er een ambitie om het totaalconcept te repliceren naar andere sectoren, zoals melkkoeien en varkens. In 2022 zet het bedrijf een aantal innovatie vervolgstappen: onder andere uitbreiding naar Amerika staat op de planning net als de opschaling van het concept met een nieuw product (KipsterBrood) en de ontwikkeling van een plantaardig ei.

Kipster sluit kringlopen door reststromen te benutten om haar dieren te voeren. In deze woelige tijden van graantekorten door de Russische invasie van Oekraïne, blijkt het visionair te zijn. Het bedrijf zet vol in op dierenwelzijn.

EMMA Safety Footwear

EMMA Safety Footwear uit Kerkrade is een pionier in de ontwikkeling van circulaire kwaliteitsschoenen. Zij ontwerpen met het oog op hergebruik en gebruiken waar mogelijk monomaterialen. EMMA maakt ook steeds meer gebruik van gerecycleerde materialen.

De onderneming heeft een lange historie die begon als sociale werkvoorziening voor minder valide mijnwerkers in Limburg. Sociaal ondernemerschap en inclusiviteit maken daardoor al sinds de start deel uit van het DNA van het bedrijf. Op dit moment heeft 60% van de werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.

In een zeer conservatieve markt met hoge veiligheidseisen is men er toch in geslaagd te innoveren met materialen. In een onsexy markt zijn zij erin geslaagd zeer aantrekkelijke modellen op de markt te brengen, zoals hun Trash schoen.