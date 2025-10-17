De Amsterdamse bouwer Moos heeft dit jaar de internationale ‘Built by Nature’ prijs in ontvangst mogen nemen, een prestigieuze prijs die innovatieve en duurzame houtbouw wereldwijd erkent. Moos wordt bekroond om hun schaalbare, circulaire en biobased houtbouwoplossingen waarbij één modulair bouwsysteem de basis vormt voor een oneindig scala aan woonmogelijkheden. Met dit bouwsysteem bieden ze een oplossing voor de toenemende vraag naar duurzame, kwalitatieve en betaalbare woningen. De Built by Nature prijs geeft Moos de mogelijkheid om hun productie en netwerk verder uit te breiden en zo op een verantwoorde manier nog meer mensen van een fijn thuis te voorzien.

In een klap het woningtekort én de klimaatuitdaging oplossen

In een tijd van woningnood en klimaatcrisis kiest het Amsterdamse bouwbedrijf Moos voor een fundamenteel andere aanpak. Met een circulair, demontabel bouwsysteem en een sterke sociale missie ontwikkelt Moos duurzame woningen in het sociale- en middenhuursegment. “Wij willen laten zien dat het mogelijk is om woningen te bouwen die zowel duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar zijn. Met ons modulaire bouwsysteem kunnen de woningen volledig en eindeloos worden hergebruikt, in wisselende samenstellingen en op verschillende locaties, waardoor de klimaatimpact minimaal blijft. Tegelijkertijd stelt deze aanpak ons in staat om flexibel in te spelen op de groeiende vraag én stabiele prijzen te bieden.” aldus Joost Hoffman, CEO Moos.

Waar de markt vaak redeneert dat duurzaamheid geld kost, draait Moos het om: juist door duurzaam te bouwen en efficiënt materiaalgebruik blijven woningen betaalbaar en prijs vast, ook op de lange termijn. Deze radicaal andere manier van bouwen leidt tot kwaliteit die is gebaseerd op vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid. Onder het motto “een fijn thuis voor iedereen” creëert Moos op deze manier veilige, toekomstbestendige woonplekken waarin mensen zich écht thuis kunnen voelen.

Internationale erkenning voor Moos Appelweg / door Built by Nature

Built by Nature is een internationaal netwerk en subsidieplatform dat de transitie naar houtbouw en biobased bouwen versnelt. Tijdens de jaarlijkse Summit in Londen op 16 oktober 2025 is het project Moos Appelweg uitgeroepen tot winnaar in de categorie Housing: voor schaalbare projecten die aantonen hoe hout en biobased materialen kunnen bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het project in Amsterdam Noord omvat 63 compacte, circulaire flexwoningen die voldoen aan de eisen voor permanente bouw maar ook flexibel in te zetten zijn op andere locaties. Moos werd als winnaar gekozen uit ruim honderden internationale inzendingen die zich committeren aan de Principles for Responsible Timber Construction van Built by Nature.

“Met Appelweg pakt Moos een van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de woningnood. En met succes. Het project bewijst dat sociale woningbouw hoogwaardig, betaalbaar én toekomstbestendig kan zijn. Dankzij de modulaire houtconstructie en de duurzame, samenwerkingsgerichte aanpak biedt Appelweg een inspirerend voorbeeld van wat vandaag al mogelijk is,” aldus de jury. De winnende aanpak van Moos is vastgelegd in een documentaire die tijdens de COP30 in Brazilië zal worden vertoond, met later dit jaar een speciale screening in Amsterdam.