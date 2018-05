Moonen Packaging sluit zich aan bij het duurzame betaalmiddel United Economy

Moonen Packaging is sinds kort lid van United Economy, waardoor het bedrijf de mogelijkheid heeft een alternatief geldsysteem in te zetten voor het leveren van de diensten en producten. In plaats van euro’s, kunnen de klanten nu betalen met Uniteds.

Johan Pijpers, Business Unit Manager Retail bij Moonen Packaging, vertelt over deze stap:

“We gaan steeds meer richting een circulaire economie wat betreft diensten en producten. Wat we niet mogen vergeten, is dat ook ons betaalmiddel hierin mee moet groeien. Als je de cirkel rond wil maken, kun je daar niet omheen. Onze visie om met liefde voor de planeet die extra stap te zetten voor de meer dan tevreden klant, komt daarin mooi samen met die van United Economy. Samen bouwen we met andere leden actief aan een veerkrachtige, duurzame en circulaire economie.

Duurzame handel

Als lid van United Economy kunnen we producten en diensten aanbieden tegen een digitaal betaalmiddel: United. Het doel is om een zo duurzaam mogelijke manier van handel te creëren. Ruim 95% van alle ‘traditionele’ transacties hebben namelijk niets te maken met normale aankoop, deze worden gedaan op de speculatieve markt. De vergoeding die hiermee gepaard gaat – rente- zorgt ervoor dat de groei van de financiële bezittingen veel harder gaat dan de groei van de reële economie. Met andere woorden, het geld stroomt uit de reële economie. Geld wordt zo niet langer gefundeerd door productiviteit en er ontstaat onbalans met het risico op een crisis, die dan ook ontstond in 2008. Daar moet verandering in komen.

In plaats van een exponentiële groei zoals net beschreven, is lineaire groei veel duurzamer. De groei die hierin gerealiseerd wordt, is gelijk aan de stijging van de productiviteit. Het voordeel hiervan is dat al het geld in de economie blijft en er geen geld wegstroomt uit de economie. We zijn hard op weg naar een circulaire economie. Logisch dat ons betaalmiddel ook circulair wordt, toch? In het systeem van United Economy, blijft het betaalde geld in eigen kring. Zo blijft het geld waar het hoort en profiteert iedereen er evenveel van.

Samenwerking stimuleert verduurzaming

Het grote voordeel is dat gelijkgezinden ondernemers deel uitmaken van deze organisatie. Ieder lid streeft naar duurzaamheid. Hierdoor ontstaat binnen het netwerk een enorm positieve energie. Het wordt een steeds hechter netwerk waarbij ontwikkeling en innovatie voor een economische veerkracht voorop staan. Groei is enorm belangrijk binnen United Economy, hoe meer klanten hoe meer omzet.

Niet koersgevoelig

Een ander voordeel van betalen met Uniteds is dat het niet koersgevoelig is. 1 United is 1 euro, en dat blijft het ook. Als lid krijg je een soort startkapitaal. Je genereert meer en meer Uniteds naarmate je ook meer handel drijft met andere leden. Wij kunnen bijvoorbeeld bij de aangesloten energiemaatschappij onze energie halen, terwijl zij profiteren van een duurzaam kopje koffie uit onze koffiebekers.

Wat verandert er voor onze klanten

Voor onze klanten die nog in euro’s betalen verandert er niets. Wel komt er op onze facturen te staan dat betaling ook mogelijk is in Uniteds. Dit wordt mogelijk gemaakt door een technisch platform, waar je de onderlinge betalingen in Uniteds bij kunt houden. Hoe dit precies zit, kun je lezen op de website van United Economy.”