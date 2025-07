Circulaire bedrijven zijn ‘transitiebedrijven’; cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie. In de praktijk worden zij alleen continue langs lineaire meetlatten gelegd. Dat belemmert de transitie. Willen we écht naar een circulaire economie in 2050, dan zal daar op korte termijn verandering in moeten komen. Modint roept daarom politici op: Stop met circulaire bedrijven langs een lineaire meetlat te leggen.

Circulaire bedrijven onmisbaar voor overheidsambities

Een transitiebedrijf als i-did, draagt al sinds haar oprichting, in 2009, volledig bij aan de overheidsambitie om in 2050 circulair te zijn. Tijdens corona bouwde zij zelfs een eigen textiel recyclingfabriek om de sociale en circulaire impact op te schalen. Toch vroeg het bedrijf afgelopen donderdag uitstel van betaling aan. Want na maanden van onzekerheid, lastig contact en herhaaldelijk opnieuw moeten aanleveren van informatie, werd het door de crediteuren breed gesteunde saneringsvoorstel door de belastingdienst afgewezen.

Het is begrijpelijk dat regels en procedures moeten worden gevolgd. Tegelijkertijd, kan dit er dus ook toe leiden dat de circulaire doelstellingen van diezelfde overheid eerder verder weg lijken te raken dan dichterbij.

Ongelijk speelveld

Een circulair bedrijf opzetten vergt een lange adem. Wanneer je een circulair idee hebt weten uit te werken tot een kansrijk businessmodel, wacht vervolgens de uitdaging om te concurreren in een lineaire economie. Feitelijk opereer je als circulair bedrijf dus altijd in een ongelijk speelveld.Al eerder hebben we als Modint een oproep gedaan aan de politiek dat verduurzamen voor ondernemers te duur is én ongelijk. Zo zijn er de e-commerce spelers van buiten Europa, die veelal fast fashion produceren die niet voldoen aan alle duurzaamheidseisen, zonder importheffing en EU-controles op keten, kwaliteits- en producteisen ons land bereiken. Voor circulaire ondernemingen gelden bovendien specifieke

belemmeringen, zoals het twee keer rekenen van btw op materiaal dat na de afvalfase wordt hergebruikt. Of het feit dat het lastiger is voor circulaire bedrijven om een bancaire lening te ontvangen. De beoordeling of je als bedrijf wel of geen lening kunt krijgen wordt namelijk nog steeds gedaan op basis van lineair gedachtegoed.

Geef transitiebedrijven de ruimte

Transitiebedrijven zouden vanuit een ‘circulaire bril bekeken’ de ruimte moeten krijgen om hun innovatieve businessmodellen, materialen of technologie sterk te positioneren in de markt. Zo kunnen zij – en wij als maatschappij – leren en de bedrijven door-ontwikkelen. Dit is niet enkel in het belang van deze transitiebedrijven. Wanneer het aantal succesvolle circulaire bedrijven groeit en er meer volwassen en doorontwikkelde businessmodellen ontstaan met een overtuigende businesscase, zal het gemakkelijker worden om lineaire bedrijven de stap richting circulair te laten maken.

Onze oproep aan de politiek is dan ook: zorg dat we deze transitiebedrijven duidelijker op het netvlies hebben staan. Dat er een loket is waar deze bedrijven kunnen aankloppen wanneer zij op cruciale momenten tegen de lineaire grenzen van onze economie aanlopen. Zo voorkomen we dat deze bedrijven, vanwege lineaire regels, procedures of beoordelingscriteria die op hun circulaire businessmodel worden toegepast, het uiteindelijk niet redden. We kunnen het ons niet permitteren deze bedrijven te verliezen, want zonder hen geen circulaire economie.