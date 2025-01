Met het oog op duurzaamheid en de nieuwe EU PPWR wetgeving heeft Modiform nu haar transporttray assortiment verder uitgebreid. Onlangs heeft Modiform een patent ingediend voor een nieuw meermalig transporttray systeem. Dit systeem heeft minimale impact op de huidige processen, is eenvoudig in logistiek en opslag, is duurzaam en in lijn met de veranderde wetgeving. Dit nieuwe meermalige traysysteem zal voor het eerst wereldkundig gemaakt worden op de IPM in Essen, Duitsland.

In 2024 is de nieuwe Packaging & Packaging Waste Regulation ingegaan en die betreft ook transporttrays voor plantpotten. Deze EU wetgeving stelt als doel dat de meerderheid van de transporttrays meermalig gebruikt moet worden binnen de EU: in 2030 moeten kunststof transport verpakkingen meermalig gebruikt worden als het gaat om transport dat plaatsvindt binnen 1 land in de EU, of binnen 1 bedrijf. In andere gevallen moet 40% van de transport verpakkingen meermalig gebruikt worden.

Tot nu toe werden transporttrays ontwikkeld op basis van de eisen die kwekers stelden voor hun teelt en ook transport van hun planten. Dit heeft geresulteerd in een diversiteit van transporttrays zodat elke kweker het maximale rendement uit zijn teelt kan halen door zeer efficiënt zijn planten te transporteren. Met de overgang van eenmalig gebruik naar meermalig gebruik, moet er ook rekening gehouden worden met de opslag van trays, bij kwekers, bij retourlocaties en bij retailers. Als er een diversiteit aan trays is, dan kan het stapelen van gebruikte trays veel ruimte kosten. Ruimte die er vaak niet is.

Daarom heeft Modiform een nieuw transporttray systeem ontwikkeld: dat goed meermalig te gebruiken is, transport efficiënt kan blijven én optimaal is voor de opslag. Het systeem is zeer universeel (handig voor opslag en herinzetbaarheid) en tegelijkertijd wordt er niet ingeleverd op het plant/pot specifieke zoals dat al te verkrijgen was met de eenmalige trays.

Het systeem bestaat uit 4 carrier formaten met de externe maatvoering die afgestemd is op de Normpack® serie: NP 200 (400×280 mm), NP 400 (562×253 mm), NP 300 (562x315mm) en NP Cactus (270×248 mm). Elke maat heeft 2 variaties: met bodemgaten of met waterreserves. Resulterend in totaal in 8 universele carriers . De carriers zijn gemaakt voor meermalig gebruik en worden gemaakt van kunststof. Ze bestaan uit minimaal 35% gerecycled kunststof en zijn ook recyclebaar.

Deze universele carriers zijn zo ontworpen dat deze gecombineerd kunnen worden met een grote diversiteit aan kartonnen inlays. Deze inlays zijn beschikbaar in vele uitvoeringen zoals bij de Normpack® series. Deze deksels kunnen na gebruik bij het kartonafval gedaan worden om te worden gerecycled.

Gert-Jan Smal, Senior Product Consultant bij Modiform, lid van het ervaren team dat dit systeem ontwikkeld heeft: “We zijn de uitdaging aangegaan om iets te ontwikkelen dat zo universeel mogelijk is en aansluit bij de behoeften van individuele klanten. Ik ben blij om te delen dat we erin geslaagd zijn om iets te ontwikkelen dat eenvoudig te gebruiken is en stevig en stabiel is.”