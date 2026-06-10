In het eerste kwartaal van 2026 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Dat komt vooral doordat de elektriciteitssector 12,5 procent minder heeft uitgestoten. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Uitstoot elektriciteitssector 12,5 procent lager

In het eerste kwartaal van 2026 heeft de elektriciteitssector 12,5 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Dat komt vooral doordat bijna een kwart minder steenkool is verbruikt voor de elektriciteitsproductie. De sector heeft wel meer elektriciteit geproduceerd, vooral door een toename van elektriciteitsproductie uit wind. In het eerste kwartaal waaide het meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale uitstoot was 21 procent in het eerste kwartaal van 2026, tegen 23 procent in hetzelfde kwartaal van 2025.

Ook minder uitstoot door industrie en mobiliteitssector

De industrie en de mobiliteitssector hebben in het eerste kwartaal van 2026 ook minder broeikasgassen uitgestoten. De industrie stootte ruim 4 procent minder uit dan in het eerste kwartaal van 2025, vooral door een lager aardolieverbruik. Dat is het gevolg van de lagere productie door met name de chemische industrie. De bijdrage van de industrie aan de totale uitstoot was net als vorig jaar 27 procent.

De mobiliteitssector heeft ruim 5 procent minder uitgestoten in het eerste kwartaal van 2026. Er werd vooral minder diesel, maar ook minder benzine, verbruikt. Omdat diesel in Nederland relatief duurder is geworden ten opzichte van buurlanden was over de grens tanken aantrekkelijker. De uitstoot van in het buitenland getankte brandstoffen telt niet mee bij Nederland volgens IPCC-voorschriften. Bovendien werden er minder leaseauto’s op diesel verkocht, die bovengemiddeld veel rijden. De bijdrage van de mobiliteitssector aan de totale uitstoot was in het eerste kwartaal 15,5 procent, net als in het eerste kwartaal van 2025.

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa door personen en bedrijven behorend tot de Nederlandse economie meegenomen. In de tekst hieronder worden de CO2-emissies conform de berekeningswijze en terminologie van de nationale rekeningen gepresenteerd.

CO2-uitstoot Nederlandse economie 5 procent lager

De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal 5 procent minder CO2 uitgestoten dan in het eerste kwartaal van 2025. In dezelfde periode groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 1,2 procent. Hoewel het jaar koud begon, waren februari en maart relatief zacht. Daardoor was het eerste kwartaal van 2026 minder koud dan het eerste kwartaal van 2025. Gecorrigeerd voor dit weerseffect daalde de CO2-uitstoot met bijna 4 procent.

De daling van de CO2-uitstoot komt vooral doordat energiebedrijven minder steenkool inzetten. Hierdoor stootte het cluster energie- en waterbedrijven en afvalbeheer bijna 9 procent minder CO2 uit dan het kwartaal een jaar eerder. De toegevoegde waarde (het verschil tussen de productie en het verbruik van energie, materialen en diensten) van dit cluster was echter ruim 2 procent hoger.

De transportsector stootte evenveel CO2 uit als in het eerste kwartaal van 2025. De uitstoot door de luchtvaart en binnenvaart was hoger, terwijl de internationale zeevaart en het wegvervoer minder uitstootten. De toegevoegde waarde van de transportsector kromp met ruim 1 procent.

Huishoudens, de dienstensector en de industrie hebben ook minder CO2 uitgestoten. Bij huishoudens komt dit vooral door een lager aardgasverbruik. De toegevoegde waarde van de dienstensector was wel hoger dan het kwartaal een jaar eerder. Binnen het cluster delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid verminderde vooral in de chemische industrie de uitstoot. De toegevoegde waarde van dit cluster bleef gelijk.