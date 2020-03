Miljoenensteun voor maatschappelijk ondernemerschap, herstel van Nederlandse biodiversiteit en ‘s werelds grootste natuurgebied

Herstel van Nederlandse biodiversiteit, het tegengaan van corruptie en straffeloosheid in Afrikaanse landen, hulp voor slachtoffers van seksueel geweld wereldwijd en zo verder: de miljoenenopbrengst van de Nationale Postcode Loterij komt dit jaar weer terecht bij een grote verscheidenheid aan goede doelen die werken aan een betere wereld, binnen en buiten Nederland. Tijdens het jaarlijkse evenement in Amsterdam maakte de loterij bekend dat ze dit jaar maar liefst 376.584.531,- miljoen euro kan verdelen onder 123 organisaties. 105 goededoelenorganisaties ontvangen hun vaste, vrij te besteden bijdrage.

Dit jaar krijgen daarnaast nog eens 18 organisaties een eenmalige schenking. Door deze schenkingen is een miljoenenimpuls voor maatschappelijk ondernemerschap, herstel van Nederlandse biodiversiteit, beschermen van mensenrechten en ‘s werelds grootste grensoverschrijdende natuurgebied in Afrika mogelijk.

Dorine Manson, managing director Postcode Loterij: “We zijn ontzettend trots dat we dankzij onze trouwe deelnemers deze zo belangrijke schenkingen kunnen doen. Hier doen we het voor. Zo kunnen meer dan 100 goededoelenorganisaties, waaronder Voedselbanken Nederland, Oranje Fonds, Het Rode Kruis, (stichting) AAP en Wereld Natuur Fonds die zich inzetten voor een rechtvaardige, groenere wereld, hun bijdrage aan een betere wereld kracht bijzetten.”

Speciale aandacht voor maatschappelijk ondernemerschap

Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en ontwikkelaar van het microkrediet Professor Muhammad Yunus, sprak tijdens de avond over de kracht van sociaal ondernemerschap: “Creativiteit zit in de mens, daar kunnen we een nieuwe samenleving mee creëren, eentje waarin je geld kan verdienen door anderen te helpen: social business. Het effect hiervan werkt oneindig door.” Na zijn speech werd hij verrast met een cheque van 2,49 miljoen euro voor zijn stichting Yunus & You Foundation. Met deze bijdrage kan de stichting de jeugdwerkeloosheid in Afrika tegengaan door financiële steun, training en advies aan sociaal ondernemers in Oeganda en Kenia.

Op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap ontvangen dit jaar veel meer organisaties een schenking: Vogelbescherming Nederland krijgt 1 miljoen euro om door de ontwikkeling en inzet van duurzame bedrijfsmodellen, in samenwerking met boeren, de Nederlandse weidevogels te beschermen. Sea Ranger Service ontvangt eenmalig 500.000 euro om jongeren op te kunnen leiden tot ‘boswachters op zee’, om de natuur op zee helpen te beschermen. Cordaid kan met een schenking van 1 miljoen euro investeren in microkrediet-organisaties, en Oxfam Novib neemt hetzelfde bedrag (1 miljoen euro) in ontvangst om kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden verder te helpen groeien. Daarnaast ontvangt Stichting LeerKRACHT 1 miljoen voor opschaling van haar ondernemende aanpak om het onderwijs in Nederland te verbeteren.

Miljoenen voor de strijd tegen schending van mensenrechten

Mensenrechtenorganisatie The Sentry ontvangt een bedrag van 6,3 miljoen euro om corruptie en zelfverrijking van oorlogsmisdadigers wereldwijd tegen te gaan. Zij beschermt hiermee kwetsbare bevolkingsgroepen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld, voornamelijk in Oost en Centraal Afrika. Ook THORN krijgt een cheque, van 1,5 miljoen euro, waarmee zij met slimme technologie online seksuele uitbuiting van kinderen wereldwijd tegengaan. En KidsRights ontvangt een schenking van 1,5 miljoen euro om kinderrechten te beschermen in Nederland en daarbuiten.

Boost voor grootste natuurgebied ter wereld

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), African Parks en Peace Parks ontvangen dit jaar samen een schenking van 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij voor het project Onbegrensd door Afrika. Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan, met desastreuze gevolgen voor mens en dier. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit iconische natuurgebied verdwijnt. In nauwe samenwerking met lokale partners gaan zij de zoetwatervoorziening in het gebied beschermen en natuurparken met elkaar verbinden, zodat een rijk landschap ontstaat voor kwetsbare diersoorten, waaronder de iconische Afrikaanse olifant. Dit creëert bovendien volop kansen voor economische ontwikkeling voor de bewoners van het gebied, die vaak in armoedige omstandigheden leven.

Miljoenen voor herstel van biodiversiteit

Verschillende organisaties kregen vanavond een bijdrage voor een project dat is gericht op het herstel van de biodiversiteit. Zo ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van 1,79 miljoen euro om aan de slag te gaan met het Naardermeer en de moerasnatuur te stimuleren, zodat de otter zich hier weer voorgoed kan vestigen. Onlangs werden ook Deltaplan Biodiversiteit, IUCN NL en SoortenNL verrast met een bijdrage voor het herstel van Nederlandse biodiversiteit.

Recordschenking van ruim 376 miljoen euro voor mens en natuur

De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij ging in 2019 naar meer dan 105 goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 6,2 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Een overzicht van alle schenkingen is terug te vinden op de website van de Postcode Loterij.

