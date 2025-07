De Nederlandse overheid doet veel te weinig om reparatie van elektronica aantrekkelijk te maken. Perfect repareerbare mobieltjes, laptops en tablets verdwijnen nu massaal op de afvalberg en belanden zelfs deels in de verbrandingsoven. Zonde van de spullen, maar ook van de kostbare grondstoffen die erin zitten. Terwijl Europa zich voorbereidt op nieuwe regels die reparatie juist makkelijker maken doet Nederland niets om dat te benutten. Uiterst zonde, stelt Natuur & Milieu, dat onderzoek liet uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft naar wat reparatiebeleid Nederland zou kunnen opleveren.

Uit een peiling blijkt dat consumenten graag hun apparaten zouden willen repareren. Helaas gebeurt dit toch bijna niet: het is te duur, het kost mensen veel tijd en moeite of het kan simpelweg niet. Gelukkig zorgt de zogenaamde Ecodesign-wetgeving, die Europa binnenkort invoert, dat een groot deel van de elektronica binnenkort beter te repareren is. Helaas betekent dat niet direct dat er ook daadwerkelijk meer gerepareerd wordt. Daarvoor is ook Nederlands beleid nodig, dat regelt dat repareren ook makkelijk en betaalbaar is. ‘We gooien producten weg, die nog prima te repareren zijn. Dat moet en kan anders met landelijk beleid. Ons onderzoek maakt duidelijk hoeveel dat ons oplevert’, zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu.

Winst voor economie en consument

In het geval van mobiele telefoons, zo becijfert het onderzoek, zouden er met gericht beleid zo’n 800.000 extra mobiele telefoons per jaar kunnen worden gerepareerd of refurbished (opgeknapt). Dit levert de economie zo’n 35 miljoen euro op en creëert 400 tot 550 banen in Nederland. Voor consumenten betekent het een besparing van gemiddeld 50 euro per jaar, omdat de smartphones langer meegaan. Als bijvoorbeeld ook laptops en tablets worden meegenomen, loopt het economisch voordeel op tot 90 miljoen euro en 1.500 banen. ‘Moet je nagaan wat er mogelijk is als je het ook over stofzuigers, televisies, airfryers en tandenborstels gaat hebben. Nederland heeft alles in huis voor een bloeiende reparatie-industrie’, aldus Van Tilburg.

Minder afhankelijk van andere landen

De klimaatwinst is minstens zo belangrijk. Door minder nieuwe elektronica te gebruiken kan Nederland tot 2 megaton CO₂-uitstoot per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 600.000 auto’s, of 1,2 miljoen retourvluchten Amsterdam – New York. Natuur & Milieu wijst daarnaast op een ander urgent punt: door reparatie en hergebruik blijven kritieke grondstoffen zoals lithium, koper en neodymium behouden. De wereldwijde voorraden zijn schaars en onze afhankelijkheid van landen buiten Europa is groot. ‘Beleid dat inzet op hergebruik en reparatie is daarom belangrijk om deze schaarse grondstoffen zo lang mogelijk te gebruiken’, zegt Van Tilburg.

Slim beleid

Het is belangrijk dat de overheid repareren op verschillende manieren gaat aanmoedigen. Natuur & Milieu liet meerdere beleidsmaatregelen doorrekenen. Denk aan een lager btw-tarief op gerepareerde producten, een verplicht aandeel refurbished elektronica in de winkels, en een reparatielabel die duidelijke informatie geeft over de repareerbaarheid en levensduur van apparaten. Ook korting op reparatie via vouchers en een maximumprijs voor onderdelen kunnen de reparatiemarkt flink laten groeien. In landen als Frankrijk en Oostenrijk is men al verder op weg, met bijvoorbeeld een reparatiefonds en vouchers voor consumenten.

Oproep aan politiek

Natuur & Milieu roept de Tweede Kamer op om reparatie op de agenda te plaatsen én houden. ‘Vraag het kabinet om met een concreet pakket met maatregelen te komen dat repareren de norm maakt. Consumenten wíllen repareren. Het is goed voor de economie en zorgt voor nieuwe toekomstbestendige banen in Nederland. Het is hoog tijd dat Nederland repareren weer logisch en betaalbaar maakt’, besluit Natuur & Milieu.