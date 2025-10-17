De bouw van de nieuwe A-pier van Schiphol moet direct worden stilgelegd. Dat staat in het handhavingsverzoek dat Mobilisation for the Environment (MOB), SchipholWatch en Greenpeace Nederland vandaag ingediend hebben tegen de Royal Schiphol Group (RSG). Volgens de milieuorganisaties worden de werkzaamheden aan de uitbreiding van de luchthaven uitgevoerd zonder de wettelijk vereiste natuurvergunning.

De A-pier is een enorm bouwproject van Schiphol met onder meer acht nieuwe gates, waarvan er drie geschikt zijn voor de grootste vliegtuigen. Volgens de eigen berichtgeving van Schiphol is het doel om de capaciteit van de luchthaven te vergroten. “Daarmee is dit project niet slechts een vernieuwing, maar een uitbreiding van de luchthaven. Iets wat alleen mag als de gevolgen voor de natuur eerst zorgvuldig zijn beoordeeld en een vergunning is verleend. Schiphol mag niet doen alsof het business as usual is terwijl het zonder geldige natuurvergunning opereert,” aldus Johan Vollenbroek van MOB. Het gebruik en de uitbreiding van de luchthaven zorgen voor stikstofuitstoot. Sinds de vernietiging van Schiphols natuurvergunning eerder dit jaar is elke uitstoot in feite illegaal. Bij de Raad van State werd het verzoek van Schiphol om deze uitspraak te schorsen afgewezen. Desondanks zet de luchthaven de werkzaamheden aan de A-pier door.

Vollenbroek: “Het is onacceptabel dat Schiphol uitbreidt terwijl Nederland kampt met een stikstofcrisis en natuurgebieden op omvallen staan. Iedere boer of bouwer moet zich aan de regels houden. Ook voor grote vervuiler Schiphol.” De organisaties vragen het bevoegd gezag om handhavend op te treden, de werkzaamheden per direct stil te leggen en te voorkomen dat de nieuwe pier in gebruik wordt genomen zolang er geen vergunning ligt. De A-pier zou in april ‘27 worden geopend na jaren van vertraging en bouwkosten die zijn opgelopen tot 1,4 miljard euro.