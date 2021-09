Milieudefensie-advocaat Roger Cox een van ’s werelds meest invloedrijke personen volgens Time en Al Gore

Roger Cox staat dit jaar op de Time 100 lijst met meest invloedrijke personen van 2021. De volledige lijst staat op time.com/time100 en valt te lezen in de papieren uitgave van Time die op 17 september beschikbaar is. Ook Eurocommissaris Frans Timmermans en klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI staan op deze lijst.

Roger Cox verdient de vermelding op de lijst volgens schrijver Al Gore omdat hij met het winnen van de Klimaatzaak tegen Shell heeft geholpen een precedent te scheppen. Hij noemde 26 mei -de dag van de overwinning – “a turning point toward accountability for the fossil-fuel industry and its central role in creating the climate crisis that threatens our way of life.”

In mei van dit jaar won Cox samen met een gemengd team van Paulussen Advocaten en Milieudefensie de historische Klimaatzaak tegen Shell. Eerder won Cox in 2015 met Urgenda de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat.

Milieudefensie Directeur Donald Pols: “We feliciteren Roger Cox en natuurlijk zijn team met deze welverdiende vermelding. Roger voelt als een directe collega’s door de prettige en nauwe samenwerking. Hij is een inspirator, creatief en super gedreven, een man met een missie en durf. Het was zeker geen uitgemaakte zaak dat we Shell aansprakelijk konden stellen voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Het is fantastisch dat hij met ons deze stap heeft durven zetten en we hopen nog lang met hem samen te kunnen werken.”

Vanavond is Roger Cox te gast in het programma Khalid & Sophie van BNN-VARA