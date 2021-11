Milieuadvocaten dienen klacht in bij AFM tegen Ahold Delhaize

Vandaag, donderdag 18 november om 10 uur ’s ochtends, zal de internationale organisatie van milieuadvocaten ClientEarth samen met de in Amsterdam gevestigde Plastic Soup Foundation bij de Autoriteit Financiële Markten een klacht indienen tegen Ahold Delhaize. Dit is het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, de grootste supermarkt van Nederland.

Volgens de milieuorganisaties rapporteert Ahold Delhaize in zijn jaarverslag onvoldoende over het gebruik van plastic verpakkingen. Hiermee overtreedt de multinational EU-richtlijn 2014/95, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De NFRD bepaalt dat bedrijven verslag moeten doen van de impact van hun activiteiten op het milieu en van de risico’s die ze in dat verband lopen.

De klacht van ClientEarth tegen Ahold Delhaize betreft:

het gebrek aan informatie over de hoeveelheid plastic die wordt gebruikt;

het niet benoemen van de impact van plastic op het milieu, het klimaat en de menselijke gezondheid;

het feit dat Ahold Delhaize aanzienlijk minder informatie over het gebruik van plastic verpakkingen verschaft dan andere merken en supermarktketens;

het gebrek aan erkenning dat het gebruik van plastic verpakkingen financiële risico’s oplevert voor het bedrijf.

ClientEarth en Plastic Soup Foundation verzoeken de AFM om Ahold Delhaize aan te spreken op de gebrekkige verslaglegging en op te roepen om de ontbrekende informatie over het plasticgebruik zo snel mogelijk te publiceren. Zie hier de link naar de klacht zoals die wordt ingediend bij de AFM. De link zal meteen na afloop van het embargo werken. Op verzoek kan voordien al een pdf-bestand worden toegezonden.

Unieke zaak

ClientEarth noemt deze zaak uniek: in Nederland is dit de allereerste publiekelijk ingediende klacht tegen een bedrijf wegens gebrekkige niet-financiële informatievoorziening. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de NFRD, heeft eerder dit jaar in een rapport al geconcludeerd dat ondernemingen meer inzicht moeten geven in de niet-financiële aspecten van hun bedrijfsvoering.

Gezien de grote impact van plastic op het milieu is Ahold Delhaize volgens de NFRD verplicht daarover te rapporteren. Aangezien Ahold Delhaize dat niet doet, loopt de multinational het risico een misleidend beeld te schetsen over de risico’s op lange termijn.

Wegwerpplastic = bedrijfsrisico

De energie-intensieve en vervuilende plasticproductie – bijna al het plastic is van fossiele brandstoffen gemaakt – zal de komende jaren met steeds strengere regels te maken krijgen. Neem bijvoorbeeld Frankrijk, waar het vanaf 1 januari 2022 wettelijk verboden zal zijn om verse groenten en fruit in plastic te verpakken bij een gewicht onder de anderhalve kilo.

Zowel plasticproductie als – afvalverwerking vormen een bedreiging voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, en beursfondsen zullen in toenemende mate worden beoordeeld op de negatieve gevolgen van plasticgebruik. Het zal steeds risicovoller worden om te investeren in beursgenoteerde supermarktketens en andere grootverbruikers van plastic die in hun beleid onvoldoende rekening houden met de negatieve gevolgen van overmatig plasticgebruik.

82% van AH-huismerk in plastic verpakt

Dat Ahold Delhaize nog amper begonnen lijkt om plastic uit de supermarkten te weren, blijkt uit een nieuwe analyse door Plastic Soup Foundation van ruim vierduizend AH-huismerkproducten. Deze telling laat zien dat meer dan 80% ervan in plastic is verpakt. Herbruikbare verpakkingen zijn vrijwel afwezig. Op een aantal producten zit wel statiegeld, maar dat is door de overheid afgedwongen.

In een nieuwe reclamecampagne schrijft Albert Heijn dat voor het eerst in 2017 is berekend dat het bedrijf jaarlijks 80 miljoen kilo verpakkingsmateriaal gebruikt, maar wordt niet benoemd hoeveel daarvan plastic betreft. En in het laatste jaarverslag beaamt Ahold Delhaize dat plastic weliswaar een relevant onderwerp is, maar uit financieel oogpunt nog niet van belang.

‘Als marktleider en zelfverklaarde duurzaamste supermarkt van Nederland, moet Albert Heijn echt veel beter zijn best doen,’ aldus Plastic Soup Foundation. ‘Als 82% van het eigen huismerk in wegwerpplastic is verpakt, dan neem je het probleem niet serieus. Met veel tromgeroffel worden slechts kleine cosmetische aanpassingen gedaan.’

De klant heeft genoeg van wegwerpplastic

Recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van IenW laat zien dat de supermarktklanten zich steeds bewuster zijn van de milieu-impact van wegwerpverpakkingen.

Ruim zes op de tien Nederlanders vinden het vervelend dat de meeste supermarktproducten in wegwerpmateriaal zijn verpakt. Maar liefst 92% tracht in meer of mindere mate het gebruik van wegwerpverpakkingen te verminderen. Slechts 1% noemt het verminderen van wegwerpverpakkingen helemaal niet belangrijk.