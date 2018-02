Milieu- en ontwikkelingsorganisaties starten petitie om Shell te ‘ontkronen’

Shell verdient niet langer het predicaat ‘Koninklijk’, zo zeggen 7 milieu- en ontwikkelingsorganisaties en de Groninger Bodembeweging vandaag in een gezamenlijke oproep aan de Koning. Na een lange reeks schandalen, met ernstige schade voor milieu en bevolking in landen als Nigeria en Curaçao is de maat vol. Shell laat ook in Groningen zien niet om te kunnen gaan met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De maatschappelijke organisaties lanceren vandaag een petitie aan Koning Willem Alexander met de oproep #Ontkroonshell.

Shell werd eerder veroordeeld voor omkoping in Nigeria, het veroorzaakte een asfaltmeer in Curaçao, aardbevingen in Groningen, zware olievervuiling in Argentinië in Nigeria en gezondheidsschade in zowel Brazilië als de Filippijnen. Twee procent van alle broeikasgassen die de mensheid sinds het begin van de industriële revolutie heeft uitgestoten, komt op conto van Shell. Daarmee is het bedrijf medeverantwoordelijk voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering wereldwijd: extreem weer, droogte, mislukte oogsten, bosbranden en overstromingen.

Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie bij Greenpeace:

“Met de lange lijst aan schandalen waaraan Shell zich heeft schuldig gemaakt, is het tijd dat de Majesteit met een daad aangeeft dat het predicaat Koninklijk niet vrijblijvend aan een bedrijf wordt gegund, maar dat de waarden die het predicaat uitdraagt ook daadwerkelijk door Shell moeten worden gerealiseerd via het bedrijfsbeleid.”

Freek Bersch, campagneleider Economie bij Milieudefensie:

“Nu heel Nederland over Shell heen valt, wil het bedrijf ineens toch concessies doen aan Groningen. Laten we nu doorpakken zodat Shell begrijpt dat ze ook niet meer wegkomen met de olievervuiling in Nigeria, corruptie, belastingontwijking en het ontwrichten van ons klimaat.”

Shell mag zich sinds 1890 ‘Koninklijk’ noemen. In 2015 heeft de Koning Shell wederom voor 25 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ verleend. Bij Koninklijke Beschikking is bepaald dat het recht tot het voeren van het predicaat kan worden ingetrokken, indien de gerechtigde zijn reputatie heeft geschaad of tot geldboetes is veroordeeld. Het olieconcern heeft beide voorwaarden meermaals overtreden. Shell is meerdere keren veroordeeld tot boetes en schikkingen voor bedragen die de voorwaarden ver overstijgen. Daarom verzoeken de organisaties de Majesteit om een daad te stellen zodat het predicaat ‘Koninklijk’ niet onvoorwaardelijk aan een bedrijf wordt gegund. De tijd om Shell te ontkronen is nu echt daar.

De petitie kan hier getekend worden: www.greenpeace.nl/shell

Milieudefensie

Greenpeace

Groninger Bodem Beweging

Oxfam Novib

Fossielvrij

Action Aid

Wise

Urgenda