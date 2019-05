Metropoolregio Amsterdam geeft via materialenpaspoort een impuls aan de circulaire bouweconomie in de regio

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in samenwerking met Madaster een materialenpaspoort-pilot gestart om de circulaire bouweconomie in de regio te stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA krijgen een materialenpaspoort aangeboden voor een van hun gebouwen. Zo kunnen zij onderzoeken wat de waarde is van een materialenpaspoort in hun situatie door het geboden inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van dat gebouw.

De MRA streeft naar de realisatie van een circulaire bouweconomie in de regio. Als overheden een materialenpaspoort invoeren en gebruiken, zetten zij daarmee een essentiële stap richting circulair bouwen en slopen van hun eigen vastgoed. Het project loopt tot eind 2019.

“Wij vinden het belangrijk om overheden te ontzorgen bij het kennismaken met een materialenpaspoort. Ze krijgen ondersteuning bij de keuze voor een interessant gebouw, het beschikbaar maken van data over het gekozen gebouw en het gebruik van Madaster. Bovendien krijgt elke overheid een compleet communicatiepakket aangeboden, om ook de organisatie te informeren over dit traject. Ik hoop dat gemeenten zo kunnen ervaren dat het materialenpaspoort voor hen een zinvol instrument is.” – Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur MRA

“We moeten weg van de economie van verspilling. We moeten groeien naar een economie van hergebruik en waarde. Daar ligt de toekomst. Dus we zijn heel blij dat we op deze manier bestaande gebouwen kunnen inventariseren. We gaan onze nieuwe brandweerkazerne circulair bouwen en het zou prachtig zijn als we bestaand materiaal kunnen hergebruiken!”– Hessel Kruisman, Coördinator Duurzaamheid, Energietransitie en Economie, Bloemendaal

Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie. Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven. Dit maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een waardevolle en goed gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen.

“Willen we de ambitie naar een volledig circulaire economie in 2050 realiseren is het van belang om nu stappen te zetten. Door bedrijven, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en overheden. Dankzij de MRA materialenpaspoort-pilot kunnen overheden de meerwaarde van een materialenpaspoort ervaren en de transitie naar een circulaire bouweconomie binnen de regio versnellen.” – Jeroen Broersma, Business Developer Madaster