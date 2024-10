De pionier in hospitality, The Social Hub heeft het B Corporation-certificering behaald en pleit voor een socialere en milieubewustere sector. Met deze stap voegt The Social Hub met meer dan 1.000 werknemers zich bij een groeiende globale beweging van bedrijven die zakendoen herdefiniëren door zich wettelijk te verbinden aan een duurzame missie naast winst, via B Corp-certificering. The Social Hub exploiteert momenteel 18 locaties in het Verenigd Koninkrijk, West- en Zuid-Europa, waar hotel- en studentenaccommodaties, eten en drinken, evenementen en coworking-ruimtes samenkomen.

De in Amsterdam gevestigde groep, die jaarlijks 10.000 kamers runt en miljoenen hotelgasten, studenten, coworkers en leden van de lokale gemeenschap verwelkomt, heeft deze belangrijke stap gezet om een voortrekkersrol te vervullen in een sector waar duurzaamheid en maatschappelijke impact steeds belangrijker worden.

Mijlpaal voor de hospitality-sector

​De aankondiging, gezien als een ‘mijlpaal’, markeert het begin van een reeks evenementen in de hubs om de B Corp-certificering te vieren en verandering in de sector aan te moedigen. Dit begint met een “Green Community Table”-evenement op 29 oktober in The Social Hub in Delft, waar belangrijke spelers uit de hospitality-, vastgoed- en bedrijfssector samenkomen om de toekomst van de sector te bespreken. Panelleden van onder andere B Corp organisaties zoals Tim de Broekert van Tony’s Chocolonely en Baba Toure van het creatieve bureau Home zullen hierbij aanwezig zijn.

​

​Wereldwijd zijn er meer dan 9.000 B Corp-organisaties, waarvan ruim 2.000 in Europa, zoals Patagonia, San Pellegrino, Rituals, Tony’s Chocolonely en Ace & Tate. In de hospitality-sector zijn echter slechts 212 organisaties gecertificeerd, waarvan minder dan 50 in Europa – iets waar The Social Hub verandering in wil brengen.

Amber Westerborg, Director of Sustainability and Impact bij The Social Hub, die twee jaar geleden het initiatief nam om de groep op weg te helpen naar B Corp-certificering, zegt: “Het gaat om doen wat je zegt. Er is geen ruimte om je te verbergen. B Corp worden betekent dat je aan de hoogste sociale en milieustandaarden moet voldoen, waarbij eerlijkheid en transparantie essentieel zijn. Klantvraag en het toenemende belang van duurzaamheid onder reizigers, ondernemers, studenten en het grote publiek zijn natuurlijk belangrijke factoren in onze zoektocht naar B Corp-certificering. Maar de grootste drijfveer is onze ambitie om verantwoordelijkheid te nemen en ons te onderscheiden door de positieve impact die we kunnen maken op de planeet en de wereldwijde gemeenschap. ​Dit is een enorme mijlpaal voor The Social Hub. Andere milieucertificeringen zijn belangrijk, maar B Corp is voor ons van waarde omdat het het beste weerspiegelt wie we zijn als gemeenschap, de impact die we hebben en waar we naartoe willen. In het dagelijkse leven zullen mensen misschien niet veel verschil merken, maar dat komt omdat we vanaf het begin hebben gewerkt volgens de principes van B Corp. B Corp worden bevestigt wie we zijn en waar we voor staan. De grootste impact die we kunnen maken, is de sectoren waarin we actief zijn naar een hoger niveau tillen en andere vergelijkbare organisaties uitdagen om ons voorbeeld te volgen. Zo kunnen we samen een betere samenleving creëren.”

Changemaker

​B Corp worden houdt in dat organisaties zich ​ onderwerpen aan een streng selectieproces, dat driejaarlijks wordt uitgevoerd door B Lab, de non-profitorganisatie achter de B Corp-beweging. Dit proces bestrijkt vijf kerngebieden die de volledige bedrijfsvoering omvatten: governance, medewerkers, gemeenschap, milieu en klanten.

Na een jaar durende beoordeling behaalt The Social Hub bij de eerste poging een B Corp met een totaalscore van 107.1 van de maximaal 200 punten, de gemiddelde score is 94. Aanvragers moeten een benchmarkscore van minimum 80 behalen en bewijzen dat zij sociaal en ecologisch verantwoord werken op gebieden zoals energievoorziening, afval- en waterbeheer, werknemerscompensatie, diversiteit en bedrijfsvoering. Gecertificeerde bedrijven moeten hun inzet voor een hoger doel dan winst wettelijk verankeren.

The Social Hub ziet B Corp-certificering slechts als een beginpunt en richt zich vooral op waarom de certificering is behaald en wat dit betekent voor de gemeenschap, en de bredere hospitality-, vastgoed- en werkpleksectoren. Tegen 2030 streeft het bedrijf ernaar om:

78% van zijn broeikasgasuitstoot te verminderen

50% van zijn energie ter plaatse te produceren

aanvullende milieucertificeringen te behalen via BREEAM (het internationale certificeringsstandaard voor duurzaamheidsprestaties van gebouwen) voor alle hubs

en 100% van het restafval af te leiden van stortplaatsen of verbranding

Impact reikt verder

​Community-impact staat centraal, met jaarlijks meer dan 5.500 doelgerichte evenementen en ervaringen die meer dan 100.000 deelnemers betrekken. Daarnaast werkt The Social Hub samen met andere B Corp-organisaties in zijn netwerk en heeft het zich voorgenomen om 1% van de omzet te doneren aan de nieuw gelanceerde TSH Talent Foundation, een non-profitorganisatie die changemakers ondersteunt die obstakels tegenkomen. De stichting biedt masterclasses via de Better Society Academy om de volgende generatie sociale leiders bij te scholen en werkt samen met Talent Garden om vaardigheidstrajecten te ontwikkelen voor studenten en medewerkers binnen zijn hubs.

B Corp-certificering is ook belangrijk in het kader van de nieuwe Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) voor alle bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen.

Charlie MacGregor, oprichter en CEO van The Social Hub, benadrukt: “Milieu- en sociale verantwoordelijkheden zijn cruciaal om relevant te blijven in elke sector. Dit beïnvloedt klantenloyaliteit, merkcredibiliteit en de mogelijkheid om zaken te doen. Banken worden strenger in hun financieringsbeleid, en wetgeving zoals CSRD verhoogt de urgentie. Bedrijven die nu niet bewegen, zullen snel moeten handelen of binnen vijf jaar verouderd zijn.”

Toekomstige groei en verantwoordelijkheid

​The Social Hub zal doorgroeien en binnenkort 23 hubs door heel Europa runnen. De missie blijft om innovatie te stimuleren voor een duurzamere hospitality-sector. Met B Corp-certificering als startpunt wil The Social Hub zijn bijdrage aan een betere samenleving vergroten.

Tessa van Soest, uitvoerend directeur bij B Lab Benelux, verwelkomt The Social Hub als B Corp: “Het verwelkomen van The Social Hub in de B Corp-gemeenschap is enorm spannend. Hun toewijding om zaken anders aan te pakken zal een inspiratie zijn voor anderen en helpt echt om het idee te verspreiden dat we succes in het bedrijfsleven kunnen herdefiniëren, zodat het evenveel draait om mensen en de planeet als om winst.”