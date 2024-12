De bereidheid van huurders om extra te betalen voor logistiek vastgoed met laadfaciliteiten is nu nog beperkt, maar dit zal veranderen wanneer de groei van elektrisch transport na 2030 in een stroomversnelling komt. De laadbehoefte bij logistieke terreinen zal hierdoor toenemen – op sommige terreinen wel meer dan op andere. Het is namelijk voordeliger voor bedrijven om voertuigen op te laden op terreinen die ze in eigendom hebben of huren dan bij publieke laadpleinen. Door laadopties aan te bieden zullen verhuurders van logistieke terreinen op termijn profiteren van hogere opbrengsten en extra waardestijgingen. Vanwege netcongestie en mogelijk ruimtegebrek is dit echter niet van de een op andere dag mogelijk. Een tijdige voorbereiding is daarom essentieel, zo constateert ING Research in een vandaag verschenen analyse.

Groei batterij-elektrisch vrachtvervoer komt na 2030 op stoom

Na 2030 zal de groei van batterij-elektrische vrachtwagens versnellen. Tot 2030 neemt het aandeel zero-emissie vrachtwagens (batterij-elektrisch en waterstof aangedreven) naar verwachting toe tot van ongeveer 1% nu naar ca. 16% van het totale wagenpark. Tegen het midden van de jaren dertig zal dit zo’n 50% bedragen. Het merendeel hiervan zal bestaan uit batterij-elektrische vrachtwagens.

Laden op logistieke terreinen in plaats van tanken bij de pomp

Het opladen van elektrische voertuigen zal het traditionele tanken van dieselvoertuigen bij de pomp dus steeds meer vervangen. Bedrijven zullen voertuigen het liefst zoveel mogelijk opladen bij logistiek vastgoed dat ze in bezit hebben of huren, in plaats van bij publiek toegankelijke laadpleinen vanwege:

De relatief lagere kosten per kWh;

De tijdsbesparing;

De grotere eigen regie op de stroomvoorziening.

Vanwege deze voordelen, zullen bedrijven met elektrische bedrijfswagens bereid zijn om een hogere huur te betalen voor logistieke terreinen met laadopties.

Sophie Kraaijeveld, Sector Banker Real Estate: “Het onbebouwde deel rondom logistiek vastgoed wordt belangrijker nu laden op eigen terrein een vlucht neemt”.

Meerwaarde van logistiek vastgoed met laadopties zal toenemen

De hogere verwachte huuropbrengsten voor logistieke terreinen met laadopties maken dat ook aankopende beleggers op termijn bereid zijn om meer te betalen voor deze locaties. Een andere reden is dat laadinfrastructuur vooruitkijkend steeds vaker een onderdeel zal zijn van de duurzaamheidsstandaarden die beleggers hanteren. De meerwaarde van laadopties bij logistiek vastgoed zal door beide ontwikkelingen naar verwachting toenemen.

Hoe lager de prijs per kWh, hoe groter de meerwaarde

Verhuurders die via slimme oplossingen (bijvoorbeeld door zelf stroom op te wekken, batterijen in te zetten om energie op te slaan en slim te laden) een lagere prijs per kWh aan kunnen bieden voor het laden van bedrijfswagens, kunnen de meerwaarde van hun logistieke terreinen verhogen. Nu zijn distributeurs gemiddeld namelijk zo’n 20% van hun totale kosten kwijt aan brandkosten. Door bij de keuze voor logistieke locaties ook de prijs per kWh mee te wegen, kunnen distributeurs proberen de kosten voor het opladen van voertuigen te verlagen. Dit creëert ruimte om hun eigen tarieven te verlagen en zo hun marktpositie te versterken.

Erik Slaaf, Sector Banker Transport, Logistics & Mobility:“Waar een transporteur in het verleden voor de prijs van brandstof onder andere afhankelijk was van de OPEC-landen, de grote brandstofleveranciers en de overheid, kunnen de eigen keuzes voor energieopwekking, opslag en laadinfra in de toekomst het verschil maken.”

Verdienpotentieel verhuurder grotendeels bepaald door drie factoren

Voldoende stroom, ruimte en een voldoende hoge bezettingsgraad van laadpalen zijn nodig om geld te verdienen met laadopties bij logistiek vastgoed. Niet alle locaties zullen op korte termijn aan deze randvoorwaarden voldoen. Een aantal voorbeelden:

Onvoldoende stroomcapaciteit: om elektrische vrachtwagens op te laden zal vaak netverzwaring nodig zijn. Vanwege netcongestie kan het afhankelijk van de regio en specifieke locatie enkele jaren tot wel tien jaar duren voordat de netbeheerder de benodigde werkzaamheden kan uitvoeren;

om elektrische vrachtwagens op te laden zal vaak netverzwaring nodig zijn. Vanwege netcongestie kan het afhankelijk van de regio en specifieke locatie enkele jaren tot wel tien jaar duren voordat de netbeheerder de benodigde werkzaamheden kan uitvoeren; Ongeschikte daken voor zonnepanelen : naar schatting een derde van de daken van distributiecentra onvoldoende draagkracht om het extra gewicht van zonnepanelen te dragen.

naar schatting een derde van de daken van distributiecentra onvoldoende draagkracht om het extra gewicht van zonnepanelen te dragen. Beperkte laadvraag: op sommige locaties kan de toekomstige laadbehoefte relatief laag uitvallen. Bijvoorbeeld als de huurder van een terrein al zijn transportactiviteiten volledig uitbesteed en de transportpartners elders in hun laadbehoefte voorzien. Hoe lager de vraag, hoe moeilijker het zal zijn om investeringen in laadinfrastructuur op een locatie terug te verdienen.

Om te anticiperen op de transitie naar elektrisch transport, is een tijdige voorbereiding door verhuurders daarom essentieel. De toekomstige laadbehoefte op logistieke terreinen in kaart brengen en de randvoorwaarden creëren voor het aanbieden van laadopties zijn twee belangrijke stappen.