Plat of bruis? Het is inmiddels een standaardvraag in restaurants. Nederland kiest steeds vaker voor bruis, en niet alleen in de horeca. Ook thuis drinken we met elkaar steeds meer bruiswater. Toch kiest nog altijd 88% van de bruiswaterliefhebbers voor de fles, ondanks de milieu-impact ervan. Waarom? Uit recent onderzoek van Quooker onder 1.000 Nederlanders blijkt dat ruim 70% van de bruiswaterdrinkers zich niet of slechts beperkt bewust is van de gevolgen van flessen bruiswater. Gemak en gewoonte blijven leidend in de keuze om bruiswater te blijven drinken uit flessen.

Duurzaam denken, niet duurzaam doen

Een derde van de flessenwaterdrinkers zegt flessenwater vooral te kopen uit gewoonte. En hoewel veel mensen aangeven duurzaamheid belangrijk te vinden, vertaalt dat zich niet vanzelf naar ander gedrag. De kloof tussen denken en doen is duidelijk: 52% van de respondenten staat open voor een overstap naar bruisend kraanwater, mits het net zo gemakkelijk is. Praktische bezwaren spelen ook een rol. Zo vindt 36% de aanschaf van een apparaat te duur en zegt 25% er geen ruimte voor te hebben.

Kraanwater als gezondste keuze

Naast milieuoverwegingen is er volgens Jos Dusseldorp, waterspecialist bij Quooker, nog een belangrijk argument om flessenwater in te ruilen voor water uit de kraan. Namelijk kwaliteit. “Nederlands kraanwater wordt strenger gecontroleerd dan flessenwater en bevat geen microplastics. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de onderzochte flessen water microplastics bevat. Bovendien kost de productie van flessenwater tot wel 2.000 keer meer energie en 3.500 keer meer grondstoffen dan kraanwater. Kraanwater is dus niet alleen beter voor het milieu, maar vaak ook beter voor je gezondheid,” aldus Jos.

Vrouwen lopen voorop

Het onderzoek van Quooker laat zien dat vrouwen bewuster omgaan met duurzaamheid. Van de vrouwen die bruisend kraanwater drinken, noemt 77% duurzaamheid als hoofdreden. Bij mannen is dat slechts 30%. Ook scoren vrouwen hoger als het gaat om bewustzijn over de milieu-impact van flessenwater.

