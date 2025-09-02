Duurzaamheid staat bij veel organisaties op de agenda, maar is intern nog vaak onzichtbaar. Dit blijkt uit de IT-indicator 2025 van Aces Direct, op basis van onderzoek onder ruim 1.000 werknemers. Meer dan de helft van de werknemers (55%) weet niet of hun organisatie duurzaamheid meet. Daarmee dreigt een kloof te ontstaan tussen duurzame ambities in de boardroom en betrokkenheid op de werkvloer.

Grote organisaties worstelen het meest met transparantie

De afstand is het grootst in grote organisaties met meer dan 250 medewerkers, waar twee derde (66%) van de werknemers geen idee heeft of duurzaamheidsdoelen worden gemonitord. Wanneer er wél wordt gemeten, gebeurt dat meestal via jaarlijkse rapportages (15%) of externe audits (15%). Maar net zo vaak ontbreekt volgens medewerkers elke vorm van meetbare methode (15%).

De kennis over het meten van duurzaamheid is ook nog eens sterk afhankelijk van iemands positie in de organisatie. Onder uitvoerende medewerkers weet maar liefst 69 procent niet of er duurzaamheidsdoelen worden gemeten, tegenover slechts veertien procent van het hoger management.

Duurzaamheid verdwijnt in de dagelijkse drukte

Duurzaamheid dringt nog lang niet altijd door tot de kern van organisaties: 37 procent van de werknemers zegt dat duurzaamheid in de kernwaarden van hun organisatie is verankerd. Het onderwerp komt bovendien nauwelijks ter sprake: bij een op de tien (9%) wordt duurzaamheid dagelijks besproken, terwijl een kwart (28%) het zelden bespreekt en tien procent zelfs nooit. Ook rondom transparantie ontbreekt het aan structuur. Een kwart (26%) geeft aan dat er niet open wordt gecommuniceerd over duurzaamheidsdoelen of behaalde resultaten.

Sven van Boxtel, CEO bij Aces Direct: “Duurzaamheid leeft vaak alleen in de boardroom, terwijl het juist op de werkvloer zichtbaar moet zijn. Zonder transparantie over wat je doet en meet, blijft duurzaamheid een abstract begrip en ontbreekt de betrokkenheid. Maar transparantie begint bij inzicht. Vanuit onze rol als IT-partner zien wij dagelijks hoe belangrijk het is om duurzaamheidsdata gestructureerd te verzamelen en te koppelen aan processen. Daarmee maak je resultaten meetbaar, kun je gericht bijsturen en krijgt duurzaamheid echt een plek in de organisatie. Door die inzichten en resultaten regelmatig te delen, maak je ambities concreet en vergroot je de kans dat medewerkers betrokken raken en blijven.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Aces Direct in samenwerking met MarktEffect onder meer dan 1.000 respondenten, die werkzaam zijn in organisaties met 50 tot 250+ fulltime medewerkers. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 15 tot en met 28 april 2025.