De komende drie jaar gaan 1.500 jongeren in Noord-Nederland aan de slag met de grote transitiethema’s van deze tijd. Via de Green Business Challenge lossen zij vraagstukken op voor bedrijven en organisaties in de regio. Dit unieke talentprogramma geeft jongeren tussen de 18 en 30 jaar de kans om hun netwerk, vaardigheden en toekomstperspectief te versterken, terwijl ze bijdragen aan belangrijke thema’s als de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

BBENG, Brain Fuel, Club Disrupt en TAEM.io slaan de handen ineen en zetten zich de komende drie jaar in voor de begeleiding van deze jongeren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toekenning van een MDT-subsidie. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd en biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen buiten hun eigen leefwereld te ontmoeten en iets te betekenen voor een ander en/of de samenleving.

Jong talent voor de toekomst van de regio

De Green Business Challenge, biedt twee soorten challenges: tweedaagse hackathons en zesdaagse XL-edities. Tijdens deze programma’s werken teams van jongeren aan echte vraagstukken van regionale bedrijven en organisaties. De focus ligt op transitiethema’s zoals energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Daarnaast is er ruimte voor innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

De samenwerking tussen de vier partijen in het consortium is geen toeval. Al meerdere edities werken zij succesvol samen aan de Green Business Challenge, waarbij jong talent via innovatieve methoden, workshops, een inspirerend programma en begeleiding van specialisten impact maakt binnen transitiethema’s. Dankzij de bijdrage van MDT krijgt het programma een boost en wordt de impact nog groter.

“De groene transitie vraagt om nieuwe oplossingen. Daar hebben we de jongeren voor nodig. Maar de jongeren hebben nieuwe methodes, aanpakken en werkwijzes nodig. En daar komen wij om de hoek kijken.” – Friso Visser, Creative Director en co-founder Brainfuel

Unieke leerervaring met directe impact

Deelnemers nemen deel aan hackathons en krijgen begeleiding van ondernemers en experts uit de regio. Dankzij de samenwerking met TAEM.io worden de teams optimaal samengesteld op basis van persoonlijkheid en vaardigheden. Brain Fuel verzorgt de inhoudelijke sessies en begeleidt de jongeren in het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen. Club Disrupt ontwikkelt en organiseert de challenges en hackathons, koppelt talent aan organisaties en zorgt – samen met BBENG – voor de verbinding met het bedrijfsleven en de begeleiding van de deelnemers.

“TAEM.io is gebouwd om talenten te helpen groeien – niet alleen op papier, maar in de praktijk. Binnen de Green Business Challenge zetten we onze technologie in om jongeren bewuster te maken van hun kwaliteiten en valkuilen. Dat maakt hun bijdrage sterker én relevanter voor de toekomst van Noord-Nederland.”, aldus Schelte Meinsma co-founder en CTO TAEM.io

Een kans voor alle jongeren in Noord-Nederland



De Green Business Challenge MDT richt zich op alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar – of ze nu studeren, net zijn afgestudeerd of zich willen oriënteren op hun volgende stap. Het programma biedt een unieke kans om werkervaring op te doen, een netwerk op te bouwen en vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.

Wil jij als jong talent bijdragen aan échte transitie-uitdagingen? Of zoekt jouw organisatie frisse inzichten en innovatieve oplossingen? Schrijf je in op www.greenbusinesschallenge.nl en doe mee!

Green Business Challenge is een programma van Club Disrupt.