McDonald’s is afgelopen vrijdag gestart met de bouw van haar nieuwe restaurant in Nieuwegein. Het nieuwe restaurant wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Het Klooster, langs de A27. Het restaurant verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar haar deuren te openen en gaat in de directe omgeving ruim tachtig arbeidsplaatsen bieden. Extra bijzonder is dat het duurzame project, met tal van slimme en energiebesparende oplossingen, op initiatief van McDonald’s is ontwikkeld.

Met de bouw van het nieuwe restaurant speelt McDonald’s in op de duurzame ambities van de gemeente Nieuwegein. Er wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd; het restaurant wordt volledig gasloos, het krijgt groene energie, een warmte terugwinsysteem om met keukenwarmte de lobby te verwarmen en energiezuinige friteuses. Daarnaast worden waterbesparende urinoirs geplaatst en wordt er gewerkt met LED-verlichting en circulaire vloer- en wandtegels.

Gasten die onderweg zijn kunnen daarnaast letterlijk en figuurlijk gaan bijtanken bij McDonald’s via de elektrische snellaadpunten op het parkeerterrein. En ondertussen kan men bij de McCafé barista een lekkere koffiespecialiteit bestellen. De dubbele drivelane biedt snelheid en gemak, omdat twee auto’s tegelijk kunnen bestellen. Binnen in het restaurant zijn er 165 zitplaatsen voor gasten en met lekker weer kunnen mensen ook buiten genieten op het terras.

McDonald’s heeft zelf het initiatief genomen voor ontwikkeling van deze locatie. De realisatie van het project is in partnership met grondeigenaar Dunavest ontwikkeld. Het nieuwe restaurant komt op een foodcourt waar ook andere horecagelegenheden zich zullen vestigen. Aart Jan Verdoold, CEO Dunavast: ‘De verworven positie op deze strategische locatie past uitstekend bij zowel McDonald’s als Dunavast en is een waardevolle en solide toevoeging aan onze vastgoedportefeuille. Het realiseren van hoogkwalitatief en visueel aantrekkelijk vastgoed met gebruik van duurzame materialen en vooruitstrevende technologie is passend bij de tijd van nu. Een samenwerking om trots op te zijn.’

Michèle Boudria, Managing Director McDonald’s Nederland, is enthousiast over de bouw van het nieuwe restaurant: “Ik ben zeer trots op ons team dat het initiatief heeft genomen tot ontwikkeling van dit mooie nieuwe restaurant op een prachtige locatie. Sinds ons eerste restaurant in Nieuwegein hebben we een goede band opgebouwd met gasten uit Nieuwegein. Ik kijk ernaar uit om ook het nieuwe restaurant een ontmoetingsplek voor families en vrienden te laten zijn. Heel mooi dat we ook zo’n tachtig nieuwe collega’s mogen verwelkomen, die bij ons alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld met het volgen van een mbo- of hbo-opleiding via onze McDonald’s Academy. Ik kan niet wachten tot de opening van dit nieuwe restaurant.”

Voor veel werknemers is McDonald’s niet alleen een eerste bijbaan, maar ook een plek waar collega’s kunnen groeien, ontwikkelen en vooral zichzelf kunnen zijn. De afgelopen tien jaar behaalden zo’n zesduizend medewerkers door heel Nederland een erkend mbo-diploma via de McDonald’s Academy, in samenwerking met opleidingspartner SVO. Het afgelopen jaar voegde McDonald’s daar een associate degree programma op hbo-niveau aan toe in samenwerking met Avans Hogeschool. Met de McDonald’s Academy biedt McDonald’s een unieke combinatie van werken en leren aan. Uiteraard zijn ook nieuwe collega’s van restaurant Nieuwegein welkom op de McDonald’s Academy.

Foto: V.l.n.r Wethouder Ellie Eggengoor, gemeente Nieuwegein, Jos van Kempen, Director Franchising & Development, Aart Jan Verdoold, CEO Dunavast