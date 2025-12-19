De stichting FrisseWind.nu claimt minimaal 1,4 miljard euro vergoeding voor omwonenden vanwege de schade die het staalbedrijf heeft veroorzaakt. Voor veel bewoners onder de rook van Tata Steel is de maat vol. Jarenlange blootstelling aan schadelijke uitstoot, overlast en onzekerheid hebben hun tol geëist. FrisseWind.nu heeft Tata Steel vandaag officieel gedagvaard en zet hiermee een belangrijke vervolgstap in het juridisch afdwingen van erkenning en financiële compensatie.

In de dagvaarding wordt gesteld en onderbouwd dat de bedrijfsvoering van Tata Steel leidt tot een grotere vatbaarheid voor diverse (ernstige) klachten, ziekten en levensduurverkorting, maar ook stress en angst, structurele hinder door geur, stof en geluid en gederfd woongenot. Ook financieel ondervinden omwonenden schade: de gemiddelde woningwaarde in de regio blijft aantoonbaar achter bij die in vergelijkbare regio’s.

Stapels wetenschappelijke onderzoeken, overheidsrapportages en incidentmeldingen tonen aan dat Tata Steel al decennialang onvoldoende maatregelen heeft getroffen om deze risico’s te beperken. Tata Steel draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en is daarom gehouden de geleden schade te vergoeden.

“Onze strijd is David tegen Goliath – van gewone mensen tegen een arrogante reus die zich niets aantrekt van de regels. Tata Steel is enorm: onderdeel van een Indiaas miljardenconcern, het grootste industriecomplex van Nederland en de grootste werkgever in de regio. Tegelijkertijd is het ook de grootste vervuiler van het land. Het stoot massaal giftige stoffen uit. Dat brengt een enorme zorgplicht met zich mee. Een verantwoordelijkheid die Tata Steel al decennialang niet neemt tegenover omwonenden.” – Sanne Walvisch – Bestuurslid Frisse Wind.nu

Compensatie voor immateriële én vermogensschade

In de massaschadeprocedure stelt Stichting Frisse Wind.nu Tata Steel aansprakelijk voor zowel de immateriële als de vermogensschade die omwonenden lijden als gevolg van deze blootstelling.

Frisse Wind vraagt de rechter onder meer om:

Vaststelling van de juridische aansprakelijkheid voor de schade die het bedrijf onder omwonenden aanricht;

Vergoeding van immateriële schade en vermogensschade bij bewoners

Minimaal 1,4 miljard euro schade

Frisse Wind.nu treedt in deze procedure op ten behoeve van (voormalige) inwoners van blootstellingsgebieden twee tot en met vijf in de door de GGD en het RIVM gehanteerde indeling op basis van de “Blootstelling Basismetaal 2000”. Dit betreft 330.000 omwonenden, waaronder 53.000 kinderen.

De omvang van de schadevergoeding zal afhankelijk zijn van het oordeel van de rechter. De stichting vordert per persoon een bedrag voor immateriële schade van € 750 tot € 5000 per omwonende, vermeerderd met een bedrag per jaar dat iemand in het blootstellingsgebied heeft gewoond. Ook wordt een bedrag gevorderd voor materiële schade bestaande uit gederfd woongenot en achterblijvende woningwaardeontwikkeling. Dit bedrag is verschillend per omwonende, afhankelijk van de woning. De totale schadevergoeding komt hiermee uit op minimaal 1,4 miljard euro.

“Het is niet acceptabel dat de uitstoot van een vervuilende fabriek tot in de slaapkamers van onze kinderen doordringt. Vervuilen was voor Tata Steel altijd gratis. Als omwonenden betalen we de prijs. Met onze gezondheid, maar ook met onze portemonnee. Deze procedure is nodig om verantwoordelijkheid af te dwingen. Zodat de vervuiler eindelijk betaalt.” – Jaap Venniker – Bestuurslid Frisse Wind.nu

Vervolg

Na het uitbrengen van de dagvaarding bepaalt de rechtbank wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden. Stichting Frisse Wind.nu blijft beschikbaar voor overleg met Tata Steel. Ondertussen blijft Stichting Frisse Wind.nu zich op alle mogelijke manieren inzetten om samen met bewoners en maatschappelijke organisaties de belangen van omwonenden zo sterk mogelijk te vertegenwoordigen.

Voor de massaschadeclaim beroept Frisse Wind.nu zich op de wet afwikkeling massachade in collectieve actie (wamca). De zaak wordt namens de stichting gevoerd door advocatenkantoor Finch Dispute Resolution.

Lees hier de samenvatting van de dagvaarding.