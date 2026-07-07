The Happy Activist, het grootste duurzame videoplatform van Nederland, luidt een nieuwe fase in. Met de komst van Marcel Belt, founder van Marcel’s Green Soap, wil het platform de community laten groeien tot één miljoen ‘Happy Activists’. Hiermee wil The Happy Activist nog meer mensen op een positieve manier inspireren en in beweging brengen.

Positief activisme als vliegwiel voor verandering

Nederland bruist van duurzame en sociale initiatieven. Overal staan mensen op die hun buurt groener maken, voedselverspilling aanpakken of een sociale onderneming starten. Mensen met inspirerende ideeën die niet wachten op de politiek of grote bedrijven maar gewoon beginnen. The Happy Activist geeft deze initiatieven een podium.

Matthijs Jaspers, founder van The Happy Activist, over de volgende fase van het platform: “Toen ik zeven jaar geleden met The Happy Activist begon, wilde ik laten zien dat verandering niet hoeft te beginnen met negatieve berichtgeving, maar juist met hoop en actie. Marcel weet als geen ander hoe je een duurzame beweging mainstream maakt.”

Marcel Belt, founder van The Green Soap, vult aan: “Duurzaamheid wordt nog te vaak geassocieerd met vingerwijzen of dingen die je niet meer mag doen, terwijl het juist ontzettend veel positieve energie kan geven. Diezelfde positieve verandering zie ik bij The Happy Activist. Samen met Matthijs gaan we een grote groep mensen aanspreken die best wél groener wil, als het maar leuk en laagdrempelig blijft.”

Een miljoenenbereik

The Happy Activist is in korte tijd uitgegroeid tot een levendige community met 160.000 betrokken volgers die hun video’s dagelijks delen met hun eigen netwerk. Dit zorgt maandelijks voor een organisch bereik van maar liefst 2,8 miljoen views, zonder advertenties of betaalde promoties. De verhalen zijn het waard om te delen. Van een buurtenergiebedrijf in Groningen tot een app tegen voedselverspilling in Amsterdam.