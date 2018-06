Lush opent ’s werelds eerste verpakkingsvrije cosmeticawinkel in strijd tegen plastic

Het is een triest feit: plasticafval vernietigt het leven in zee, op een alarmerend tempo. Lush lanceert een nieuwe internationale campagne voor meer bewustwording over de gevolgen van single-use plastics op onze oceanen en opende hiervoor ’s werelds eerste verpakkingsvrije winkel in Milaan. Lush wil met klanten in gesprek gaan over hoe we dit wereldwijde probleem als consumenten kunnen aanpakken. In de winkels start de campagne op maandag 18 juni.

Bij Lush proberen we altijd creatieve oplossingen te vinden die een positieve impact hebben op de planeet. Neem de uitvinding van de allereerste verpakkingsvrije shampoo bar: jaarlijks worden hiermee bijna 6 miljoen plastic flessen bespaard. Sinds kort biedt Lush klanten ook een alternatief voor vloeibare showergel: namelijk een in vaste vorm. Op dit moment is 40% van de vaste producten ‘naakt’ (verpakkingsvrij).

Als het om naakt gaat, zijn er volgens Lush geen grenzen. Daarom gaan we deze maand een stapje verder…

Naked Shop Milaan

Op vrijdag 1 juni opende Lush ’s werelds eerste Naked Shop in Milaan, Italië. De winkel is een experiment voor het merk en viert innovatie en creativiteit door middel van geheel verpakkingsvrije producten. De gehele maand juni vinden er instore events, workshops en film screenings plaats om ideeën te delen en uit te wisselen over een toekomst zonder plastic.

In het kader van de campagne lanceert Lush de nieuwste Jelly Bomb, waarvan er met zekerheid kan worden gezegd dat er geen zeeschildpadden mee worden geschaad.