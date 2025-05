Vandaag lanceert een toonaangevende groep luchtvaartprofessionals een oproep tot actie om de groeiende klimaatimpact van de luchtvaartsector dringend en daadkrachtig aan te pakken. De groep maakt zich zorgen dat de sector zonder een fundamentele transitie haar eigen toekomst in gevaar brengt. Een wereldwijde coalitie van luchtvaartprofessionals roept op tot dringend en daadkrachtig leiderschap om de groeiende klimaatimpact van de sector aan te pakken. De groep waarschuwt dat de luchtvaartsector zonder onmiddellijke actie afstevent op een crisis. Ze dringen er bij leiders op aan de kans te grijpen om de luchtvaart te transformeren voor een duurzame toekomst.

Een interventie gebaseerd op passie voor vliegen en zorg voor de planeet

Call Aviation to Action wil luchtvaartprofessionals verenigen die verscheurd worden tussen hun passie voor vliegen en hun zorg voor de planeet.

“We zien het goede dat de luchtvaart kan doen, maar we zien ook dat we onze sector opnieuw moeten uitvinden om haar positieve bijdrage aan de wereld te herstellen. De luchtvaart worstelt om winstgevend te worden, zit vast in groeimodellen en is te optimistisch over de tijdlijnen voor technologie om haar klimaatproblemen op te lossen. We begrijpen de uitdagingen waar leiders voor staan, maar meedoen aan deze race is geen optie. De luchtvaart moet de regie over haar transformatie nemen voordat ze daartoe gedwongen wordt.” — Karel Bockstael, medeoprichter van het initiatief en voormalig Vice President Sustainability bij KLM Royal Dutch Airlines

Vier acties voor 2025 om de luchtvaart opnieuw uit te vinden

Op basis van wetenschappelijke consensus stelt de groep dat de huidige koers van de luchtvaart niet kan worden aangehouden. Na een grondige analyse werden vier urgente acties geïdentificeerd die de sector vóór 2025 moet ondernemen:

Stel absolute emissiereductiedoelen vast in lijn met de koolstofbudgetten en erken de verantwoordelijkheid van de luchtvaartindustrie voor cumulatieve emissies – aangezien deze de opwarming van de aarde aanjagen.

Pleit voor en help bij de implementatie van regelgeving die ons binnen de planetaire grenzen houdt en innovatie echt stimuleert, in plaats van te lobbyen tegen klimaatbeleid.

Wees realistisch over de tijdlijn van wat technologie kan brengen en ontwikkel een bedrijfsmodel dat zelfstandig, op tijd en onafhankelijk van doorbraken elders de duurzaamheid ervan kan garanderen.

Erken dat het eerlijk beheren van de wereldwijde vraag deel uitmaakt van de oplossing, vooral in regio’s met een groter aandeel in de historische CO2-uitstoot.

Samen de transitie op gang brengen

De kern van de beweging zijn de individuele acties die professionals in het luchtvaartecosysteem kunnen ondernemen. Je uitspreken op de werkvloer is de eerste, zoals Karel Bockstael illustreert: “We weten dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst van onze sector en de planeet, maar ten onrechte aannemen dat hun collega’s dat niet doen. We moeten de stilte doorbreken om deze zorgen aan te pakken en onze leiders aanmoedigen om deel uit te maken van deze transitie.”

“In het besef dat dit een ongemakkelijke wake-upcall kan zijn, richt het initiatief zich op wederzijdse ondersteuning en gemeenschapsopbouw om de sector te helpen de moed en steun te verzamelen die ze nodig heeft om te transformeren, ten behoeve van haar eigen welzijn.”