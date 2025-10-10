De Loop Living Cocoon™,’s werelds eerste uitvaartkist gemaakt van paddenstoelen, is verkozen tot een van TIME’s Best Inventions of 2025. De 300 beste uitvindingen die de wereld beter, slimmer en leuker maken.

De Loop Living Cocoon, een biologisch afbreekbare, met mos beklede kist gemaakt van paddenstoelen en hennepvezels, is ontworpen om “de natuur actief te verrijken, zelfs nadat we er niet meer zijn”, aldus CEO en medeoprichter Bob Hendrikx.

Het is een duurzame benadering van traditionele begrafenissen – waarbij verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater kunnen uitspoelen – voor de 68% van de Amerikanen die geïnteresseerd is in een groene begrafenis.

Sinds de lancering van het Nederlandse bedrijf Loop Biotech in 2020 zijn er zo’n 2500 begrafenissen geweest met de kisten, waaronder de eerste in de VS afgelopen zomer, in Maine. “Het gaat niet alleen om het minimaliseren van schade, maar ook om het omzetten van je laatste daad in een geschenk aan de aarde”, zegt Hendrikx.

