Projectontwikkelaars Lingotto en Common City Development hebben in Team Rockstars IT een nieuwe eigenaar en gebruiker gevonden voor The Circle, een prestigieus pand naast het Amsterdamse Amstelstation.

Het houten gebouw telt 2.350 vierkante meter, verdeeld over vijf etages. Het verrijst langs de Weesperzijde, op de plek waar vroeger het befaamde café De Omval stond. Het ontwerp werd in 2021 geroemd als beste ontwerp uit negentien inzendingen. De vakjury was unaniem en ook de door de gemeente gepolste buurtbewoners waren enthousiast. Het project werd indertijd gepresenteerd als Circular City House. Hoewel het driehoekig is, krijgt het nu dus de naam The Circle.

De naam The Circle geeft vorm aan de collectieve visie en kernwaarden van de betrokken partijen, met circulariteit als uitgangspunt. Het laat zien dat technologie, menselijkheid, samenwerking en plezier samenkomen in één levend ecosysteem – zichtbaar in de co-creatie, het materiaalgebruik en het programma van de eindgebruiker. Die heeft een belangrijk doel voor ogen, zegt Laurens Simonse, oprichter van Team Rockstars IT: ‘mensen moeten er gelukkiger uitkomen dan ze erin gingen.’

The Circle is een initiatief van Common City Development en is samen met Lingotto ontwikkeld. Lingotto heeft haar commerciële ervaring en kennis in houtbouw ingebracht. Het vooruitstrevende ontwerp van Space&Matter wordt gebouwd door Woody Builders. Het project wordt van hout gemaakt, waarmee maximaal wordt ingezet op hernieuwbare materialen en circulaire bouwprincipes. Dankzij deze aanpak krijgt The Circle energielabel A+++.

Team Rockstars IT verwacht het gebouw in de zomer van 2027 in gebruik te kunnen nemen. In november zal worden gestart met de bouw.