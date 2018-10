Lex Hoefsloot winnaar De toekomstbouwers

Op zaterdagavond 27 oktober werd in het programma De Toekomstbouwers het VPRO Toekomst Bouwdepot uitgereikt aan Lex Hoefsloot voor zijn zonneauto, Lightyear, waarvan hij een (onder)deel tijdens het programma presenteerde. De jury prees Hoefsloot om zijn gedecideerde pitch en inventieve oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro.

Lex Hoefsloot (27) is medeoprichter van Lightyear, een zonneauto die in 2020 op de markt moet komen. De Lightyear heeft een bereik van 400 kilometer en kan binnen acht uur worden opgeladen met een stekker maar kan zichzelf ook opladen met zonlicht. De auto moet volgens Hoefsloot een oplossing bieden voor het mogelijke gebrek aan laadpalen dat ontstaat bij een groeiende markt van elektrisch rijden. Hoefsloot: ‘De grootste laadpaal hangt boven ons in de lucht.‘

Hoefsloot was tussen 2012 en 2014 teammanager van het team dat namens de Technische Universiteit Eindhoven meedeed aan de Solar Challenge in Australië. ‘Toen we besloten mee te doen aan de Solar Challenge wilden we niet inzetten op de snelste worden, maar een zonneauto ontwikkelen die vooral gebruiksvriendelijk was. We wilden de wereld laten zien wat er mogelijk is met zonne-energie, in plaats van alleen maar snel van A naar B rijden.‘

Over De toekomstbouwers

In het programma De toekomstbouwers interviewde Wilfried de Jong tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven acht veelbelovende jonge ontwerpers die de wereld van morgen vormgeven. Een driekoppige jury onder leiding van Dutch Design Foundation directeur Martijn Paulen koos per aflevering één finalist. Hij werd bijgestaan door kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort en architect Afaina de Jong. In de extra lange finale-aflevering op zaterdag 27 oktober werd de de winnaar van het VPRO Toekomst Bouwdepot bekend gemaakt.

