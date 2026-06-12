Arval BNP Paribas, wereldwijd leider op het gebied van mobiliteitsoplossingen, presenteert een update over de resultaten van een grootschalige analyse naar de gezondheid van batterijen in gebruikte elektrische voertuigen. Hieruit blijkt dat de levensduur van EV-batterijen boven de marktperceptie ligt en dat de prestaties over langere tijd behouden blijven.

Levensduur structureel onderschat door de markt

De batterij is een essentieel onderdeel van een elektrisch voertuig én een van de meest voorkomende zorgen van consumenten. De voornaamste zorg is dat de batterij snel achteruit zou gaan, waardoor de actieradius afneemt. De nieuwe analyse van Arval bevestigt en versterkt eerdere bevindingen: degradatie van de batterij verloopt langzaam, voorspelbaar en veel beperkter dan vaak wordt aangenomen:

Bij 70.000 kilometer bedraagt de gemiddelde batterijgezondheid nog 93 procent (waarbij 100 procent de status is bij ingebruikname).

Na 160.000 kilometer of zes jaar gebruik blijft de batterijgezondheid boven de 90 procent.

Voertuigen van de nieuwste generatie laten een batterijgezondheid zien die 2 tot 3 procentpunten hoger ligt dan oudere modellen.

Na een lichte initiële daling verloopt de degradatie geleidelijk: ongeveer 1 procent per 25.000 kilometer.

Generatieverschillen in batterijprestaties

De nieuwere generatie elektrische voertuigen profiteren van verbeteringen in ontwerp, koeling en energiemanagementsystemen, en tonen daardoor na verloop van tijd een iets betere prestatie. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de waargenomen duurzaamheid en kunnen het vertrouwen in de markt voor gebruikte elektrische auto’s de komende jaren verder versterken.

Europese wetgeving versterkt de markt

Toekomstige Europese wetgeving, zoals Euro 7 en de Europese Batterijverordening, zal een gestandaardiseerde weergave van de batterijconditie introduceren. Daarnaast krijgt iedere batterij een batterijpaspoort met daarin de geschiedenis en gecertificeerde capaciteit. Dit draagt bij aan een tweedehands EV-markt die gestructureerder, transparanter en betrouwbaarder wordt voor zowel particulieren als bedrijven.

Maureen Brunst, Remarketing & Procurement Director van Arval: ‘‘De Nederlandse automarkt bevindt zich midden in de elektrische transitie, en juist in deze fase zijn transparantie en betrouwbare informatie essentieel. Daarom leveren wij standaard batterijgezondheidscertificaten bij de aankoop van een elektrisch tweedehands voertuig en zijn we zelfs de eerste die dit nu ook voor PHEV’s aanbieden. Wat deze analyse laat zien, is dat de hardnekkige aanname dat een EV-batterij snel zijn waarde verliest simpelweg niet klopt. Daarmee wordt elektrisch rijden niet alleen aantrekkelijker voor de eerste eigenaar, maar juist ook voor de tweede en derde. En dat is precies wat nodig is om elektrisch rijden voor een bredere groep Nederlanders bereikbaar en toegankelijk te maken, zowel zakelijk als privé.’’