Langste dronevlucht van Europa door Antea Group moet waardevolle duurzaamheidsinformatie opleveren

Eenvoudig is het niet, maar hij gaat er komen: de 750 kilometer lange dronevlucht tussen het Friese Oranjewoud en Kopenhagen. De voorbereidingen voor Xpedition New Horizons zijn in volle gang en liggen op koers. “De route is op hoofdlijnen bekend en de eerste vergunningaanvraag is de deur uit”, vertelt Coert Ruseler, Businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid van Antea Group. De vlucht gaat dit jaar plaatsvinden.

Met Xpedition New Horizons wil het ingenieurs- en adviesbureau laten zien waar drones in de nabije toekomst veilig voor ingezet kunnen worden en wat dit aan waardevolle informatie kan opleveren voor het duurzamer maken van onze leefomgeving. Een dronevlucht door drie nationale luchtruimen is echter nog niet eerder vertoond. Dit maakt de organisatie ervan een flinke uitdaging. Ruseler: “Zo zijn er per land naast de Europese wet- en regelgeving nog veel specifieke zaken rondom drones te regelen. Daarnaast heb je bij de planning rekening te houden met snelwegen, hoogspanningskabels, natuurgebieden en spoorlijnen. En bij het passeren van de landsgrenzen met verschillende mobiele netwerken.”

Samenwerking DroneQ Robotics

Toch komt die gedroomde dronevlucht stap voor stap dichterbij. Zo is de route vastgesteld en vond Antea Group in DroneQ Robotics een partner die meer dan twintig jaar ervaring heeft in het realiseren van onbemande technologie-operaties. Ruseler: “Hun expertise is van grote waarde in de voorbereiding en de uitvoering.” Daarnaast voert Antea Group gesprekken met de drie landen waarin de dronevlucht plaatsvindt en is de vergunningaanvraag voor Nederland inmiddels ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sustainable Development Goals

Antea Group houdt zich actief bezig met de enorme uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Op het gebied van duurzaamheid heeft ze zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals : de wereldwijde 2030-doelen voor duurzame ontwikkeling. De doelen zijn gericht op het creëren van positieve impact voor de generaties na ons. Tijdens de dronevlucht zullen een aantal markante punten worden aangedaan om te laten zien hoe Antea Group als ingenieurs- en adviesbureau een bijdrage levert aan de SDG’s.

70-jarig jubileum

Wanneer die vlucht exact gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Ruseler: “In ieder geval dit jaar. Dan vieren wij ons 70-jarig jubileum. Een dronevlucht vanuit de plaats van onze oprichting, naar de duurzaamste stad van Europa: dát verhaal willen wij natuurlijk graag vertellen.” Neemt niet weg dat ook het traject ernaar toe ontzettend waardevol is: “Voor alle betrokken partijen is het nu al een leerzame ontdekkingstocht.”