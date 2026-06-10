Op dinsdag 9 juni vond het Symposium Circulaire Geveleconomie 2026 plaats. Bijna 300 geintresseerden vanuit de gevelindustrie, opdrachtgevers, architecten, kennisinstellingen en brancheorganisaties kwamen bijeen voor het delen van de nieuwste circulaire ontwikkelingen in de gevelkringlopen.

Het symposium onderstreepte de noodzaak om als gevelbranche voor te sorteren op een veranderlijke modiale markt, Nederlands en Europees beleid, de noodzaak tot efficiënter materiaalgebruik en toekomstbestendig vastgoed. Alles onder het motto ‘Wie nu samenwerkt, bouwt de gevel van morgen’.

Lancering NTA Circulaire gevels

Met de lancering van de nieuwe NTA 8233: Circulaire gevels (kozijnen, ramen, deuren en vliesgevels’ leverde NEN samen met de werkgroep de Nederlandse Technische Afspraak op. Dit document helpt niet alleen bij het bepalen van prestaties, het laat zich ook lezen als een bron van kennis die de weg wijst naar circulaire oplossingsrichtingen. Er werd feestelijk gevierd dat alle inspanningen binnen een jaar hebben geleid tot deze openbaar beschikbare NTA . Igor La Vos was als voorzitter van de VMRG een van de ontvangers van tijdens het formele moment op het podium.

Nieuwe website: sleutel tot succes

Diverse experts gingen in op actuele thema’s zoals levensduurverlenging, hergebruik, recycling, circulair ontwerpen, verpakkingsreductie en digitalisering. Wat is er nog meer mogelijk? En wat brengt de inspiratie van koplopers? De nieuwe website ging op 9 juni letterlijk van het slot.

Cruciale rol van opdrachtgevers

Jan van Beuningen (Ministerie van BZK), John Kersemakers (Vereniging Eigen Huis), Friso van der Steen (Rijksvastgoedbedrijf) en Nick Boersma (Circulair Friesland) spraken over de verantwoordelijkheid en de kansen voor opdrachtgevers om circulariteit daadwerkelijk te borgen in projecten. Dit leidde tot waardevolle inzichten.

Het Symposium Circulaire Geveleconomie 2026 markeerde daarmee niet alleen een moment van kennisdeling, maar vooral een gezamenlijke stap richting een sterke, innovatieve en circulaire gevelketen.

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Zij hebben samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat in 2024 het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend. Met de toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 is de gevelsector met de circulaire ambities en CO2-reductie volop aan de slag.