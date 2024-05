Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards uitgereikt. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en fardau platforms.

De CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft tot doel bedrijven te stimuleren bij het ontwikkelen van een duurzame strategie en financiers te laten investeren in een duurzamere economie. Europese wetgeving verplicht naar schatting 6.000 bedrijven in Nederland en 50.000 bedrijven in Europa binnen enkele jaren over hun niet-financiële prestaties te rapporteren. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

De eerste lichting bedrijven zijn over dit lopende boekjaar verplicht te rapporteren. Veel bedrijven anticiperen al op de CSRD met hun jaarverslag over 2023 door daarin elementen aan te brengen die straks verplicht zijn.

Eerste CSRD DAY

De eerste editie van de CSRD DAY op 12 november 2024 vindt plaats in het geheel vernieuwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Met een inspirerend plenair programma, praktische breakoutsessies en een markt met zakelijke dienstverleners is CSRD DAY voor bedrijven, stakeholders en dienstverleners hét jaarlijkse event rond rapportage over duurzaamheid. Het programma is opgebouwd rond de achterliggende beweegreden van de invoering van de CSRD: de beoogde transformatie naar een duurzame economie.

Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en fardau platforms organiseren dit jaarlijkse congres. Het programma van het congres wordt binnenkort op www.csrdday.nl vermeld. Commerciële aanbieders kunnen participeren in het congres.

“Wij denken ‘Comply or die’ niet de visie is die u zou moeten hebben voor de CSRD-reis van uw bedrijf. Of je nu ervaren bent met CSRD rapportage, of net nieuw bent in deze complexe wereld, CSRD DAY is het event om impact te hebben met CSRD!”” – Michel Scholte, Impact Institute.

“25 jaar geleden, in 1999, nam ik het initiatief voor een jaarlijks evenement over duurzaamheidsverslaggeving, gekoppeld aan het Global Reporting Initiative (GRI). Prachtig om nu aan de basis te staan van dit nieuwe jaarlijkse CSRD Day evenement, weer een groots duurzaamheidscongres!” – Folkert van der Molen, Van der Molen E.I.S.

“De CSRD DAY is voor onze organisatie een prachtige uitbreiding van onze activiteiten. Als organisatiepartner willen wij graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland.” – Wietse Walinga, fardau platforms.

De Nederlandse CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation willen de traditie voortzetten en hebben als opvolger ‘de Nederlandse CSRD Awards’ geïnitieerd.

Omdat er dit jaar nog geen ‘verplichte’ CSRD-verslagen zijn, worden op CSRD DAY enkele ‘early adaptors’ beloond: bedrijven die met hun verslag over 2023 al op voortvarende en innovatieve wijze inspelen op de CSRD.

In de loop van dit jaar worden bedrijven via www.csrdawards.nl opgeroepen zich voor de awards aan te melden. Na een voorselectie door de organisatie kiest een vakjury de genomineerden en de uiteindelijke winnaars.

Volgend jaar stellen experts de criteria voor de CSRD Awards op. Deze criteria vormen dan de basis van de beoordeling van de inzendingen door de jury. De website voor de awards wordt dan uitgebouwd opdat best practices inzichtelijk zijn en als bron en inspiratie voor rapporterende bedrijven kunnen worden gebruikt. De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, Global Compact Network Netherlands, VBDO en Eumedion.

“Heel mooi om met deze jaarlijkse prijzen voor duurzaamheidsverslagen de traditie voort te kunnen zetten! Fijn ook dat we in het voortraject hebben gemerkt dat het initiatief zo breed wordt gedragen” – Folkert van der Molen, Van der Molen E.I.S.

Over Impact Institute

Impact Institute is een sociale onderneming die als doel om bedrijven te helpen hun impact te meten en verbeteren. Wij denken “Comply or die” niet de visie is die u zou moeten hebben voor de CSRD-reis van uw bedrijf. Wij hebben de CSRD ACADEMY (www.csrdacademy.com) en de CSRD Hub (www.csrdhub.com) opgericht om bedrijven te helpen CSRD als een kans te zien om te groeien, door CSRD strategisch in te zetten voor duurzame besluitvorming en actie. We helpen bedrijven om zo min mogelijk tijd te besteden aan praktische details en zoveel mogelijk aan CSRD transformatie. www.impactinstitute.com

Over Van der Molen E.I.S.

Folkert van der Molen is als duurzame ondernemer actief met zijn bedrijf Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing en runt een viertal duurzame web portals waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) en de Nationale en Internationale websites voor duurzaamheidsverslaggeving. Tevens is Folkert founder en organisator van het Nationaal Sustainability Congres dat in de jaren 2000-2021 jaarlijks het grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is Folkert partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. Van der Molen E.I.S. viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. www.vandermolen-eis.nl

Over fardau platforms

fardau platforms is de nieuwe bedrijfsnaam waar onder andere de merken Smart WorkPlace, Duurzaam Gebouwd en WeGrow onder vallen. Meer specifiek brengen deze platformen kennis voor managers uit het bedrijfsleven danwel publieke organisaties over ontwikkelingen in de vakgebieden workplace management, facility management, vastgoed en de bouw. Door activiteiten als het organiseren van congressen, podcasts en Round Tables worden inzichten over ontwikkelingen en innovaties verrijkt. Daarnaast publiceren deze platformen magazines, e-zines en whitepapers. In het bijzonder organiseert Duurzaam Gebouwd de ABN AMRO Duurzame Top 50 waardoor managers uit het bedrijfsleven danwel deskundigen op het gebied van duurzaamheid zich kunnen onderscheiden. www.smartwp.nl

Over Impact Economy Foundation

Impact Economy Foundation is een beweging die de transitie naar de Impact Economy versnelt, een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Het richt zich op ontwikkeling van methodes en tools voor impactaccounting voor maatschappelijke waardecreatie en het bijdragen aan de SDG’s. En het wil duurzaam, verantwoord en regeneratief ondernemen makkelijker en winstgevender maken dan business as usual. Om de transitie naar de Impact Economy te versnellen, werkt IEF samen met bedrijven, leidinggevenden, NGO’s en overheden om de mindset, instrumenten en prikkels voor de Impact Economy te ontwikkelen. www.impacteconomyfoundation.org.