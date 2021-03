Lancering leidraad en website Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg, geeft aan heel blij te zijn met dit moment. Ze staat stil bij de vraag waarom we het allemaal doen, hoe belangrijk duurzaamheid en circulariteit is. ‘We hebben er allen mee te maken, het gaat om de toekomst van onze kinderen’, laat Cathy weten. Duurzaamheid is een dermate ingewikkeld vraagstuk dat het alleen samen, vanuit diverse stakeholders opgepakt kan worden. Samen versnellen en versterken is belangrijk. Dat vraagt ook om denken over de grenzen van de eigen discipline en domein heen; van disposables naar re-usables, van bezit naar gebruik. (Het open uitnodigend karakter van zowel het platform als de leidraad zorgen voor uniek circulair leerproces.)