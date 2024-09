Vandaag vond de lancering plaats van de eerste drie elektrische touringcars van Nederland. Aansluitend werden de bussen ingezet voor opdrachtgever Nederlandse Spoorwegen, vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Amersfoort en Zwolle. Vanaf Amersfoort reden de bussen naar Harderwijk om daar reizigers op te halen van het station. Deze nieuwste vorm van duurzaam touringcarvervoer is een gezamenlijk initiatief van de touringcarbedrijven Gebo Tours, Kupers en Betuwe Express en mobiliteitsregiepartner Transvision. De zero-emissie (ZE) touringcarbussen worden vooral ingezet voor dagtripjes en treinvervangend vervoer voor de NS.

In het openbaar vervoer rijden al veel elektrische bussen, want in 2030 moeten alle, ruim 5.000, OV-bussen uitstootvrij zijn. Voor touringcarbedrijven wordt later dit jaar een subsidieregeling geopend om de overstap van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden te stimuleren. Dit gaat mondjesmaat, vanwege de vele uitdagingen die de sector kent. De vier koplopers in duurzame mobiliteit, touringcarbedrijven Betuwe Express, Gebo Tours en Kupers Touringcars zijn er, samen met regiepartner Transvision, van overtuigd dat zero emissie touringcarvervoer nú al financieel en praktisch haalbaar is. Al vier jaar onderzochten zij de inzet van elektrische touringcars en na het zien van recente praktijkvoorbeelden in het buitenland, gingen ze overstag. De koplopers in duurzame mobiliteit willen zo inspelen op vervoer van de toekomst.

Betere laadinfrastructuur van groot belang

De markt rondom zero emissie voertuigen is volop in beweging. Zo zijn voor personenauto’s veel barrières zoals actieradius en laadvoorzieningen weggenomen en opgelost. Echter staan deze ontwikkelingen voor grote voertuigen zoals touringcars, nog in de kinderschoenen. Dat maakt dat veel touringcarbedrijven hun bedenkingen hebben bij de haalbaarheid. Daarom wendde Van Remortele zich tijdens de lancering tot de aanwezigen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

“Wij geloven dat we op deze manier de overheid en opdrachtgevers inspireren en stimuleren om hiervoor financiële middelen beschikbaar te maken. Niet alleen voor de subsidieregeling die er gaat komen, maar ook omdat we merken dat er volop uitdagingen zijn in met name de publieke of semipublieke laadinfrastructuur voor grotere voertuigen.”

Petrouschka Werther, directeur duurzame mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat positief tegenover het verzoek om de laadinfrastructuur beter te faciliteren: “We willen heel graag samen kijken wat er nodig is.”

Doorbraak in de sector

Elektrisch rijden was tot nu toe niet denkbaar in de vrij traditionele sector. Toch verwachten de vier partijen dat niet alleen andere touringcarbedrijven in deze ontwikkeling volgen, maar ook dat opdrachtgevers straks eisen om waar mogelijk elektrisch te rijden. Directeuren Laurens van Remortele (Transvision), Albert Winnemuller (Betuwe Express), Erik de Roo (Gebo Tours) en Bert Fonteijn (Kupers Touringcars) geven unaniem aan: We zijn trots om onderdeel te zijn van deze doorbraak in de sector.” Tijdens de lancering bedankten de vier partijen NS voor hun nauwe samenwerking en ondersteuning. Tim van Leeuwen, directeur Besturing Operatie bij NS vertelt: “Bij NS willen we vooroplopen in het aanbieden van duurzame mobiliteit. Dat geldt uiteraard voor onze treinen, maar als die onverhoopt niet kunnen rijden ook voor het vervangend busvervoer dat we inschakelen. We zijn benieuwd wat onze reizigers vinden van de elektrische touringcars bij werkzaamheden.”

Elektrische touringcar meest duurzame groepsvervoer

Door de toenemende vraag naar comfortabele, duurzame en efficiënte groepsreisopties, verwacht Van Remortele dat de elektrische touringcars straks meer en meer op de weg te zien zijn. De vraag naar de inzet van luxe touringcars is onder meer te verklaren door de behoefte aan meerdere schoolreisjes, maar ook omdat er meer mensen binnenlandse reizen boeken. Daarover zegt Van Remortele: “Sowieso zijn touringcars de meest veilige en duurzame keuze voor groepsvervoer en we kunnen de ritten goed plannen. Dat is heel belangrijk en dat kan ook heel goed, want Nederland is niet zo groot, waardoor de afstand relatief weinig impact heeft op de actieradius. Touringcars voor dagtripjes van bijvoorbeeld Maastricht naar Groningen rijden niet op en neer om gelijk weer terug te gaan, dus de elektrische bussen kunnen, zonder oponthoud voor de reizigers, tussentijds opgeladen worden. In ieder geval de Benelux leent zich hiermee juist heel goed om touringcarbedrijven te stimuleren om groepen zero emissie te vervoeren en zo te werken aan de energietransitie. Hoewel wij regisseur zijn van mobiliteit en geen eigen touringcars hebben, dragen wij graag bij in de aanschaf van deze eerste elektrische touringcars door onze partners”, legt hij uit.

De bussen, het T12E model, gefabriceerd door de Chinese fabrikant Yutong, zijn speciaal ontworpen voor de Europese markt. “We zijn trots om deel uit te maken van dit innovatieve project in Nederland,” zei Ke, manager aftersales van Yutong. “Deze lancering laat zien dat de toekomst van elektrisch touringcarvervoer nu ook in Nederland begint.”