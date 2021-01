Lancering Doe Goed Met Data Toolbox: Een stappenplan om datagedreven impact te maken

Datagedreven werken is hot. Niet alleen voor de bekende techreuzen, maar ook voor mkb-bedrijven en sociale ondernemingen in het bijzonder. Steeds meer sociale ondernemingen werken met data, of zouden dat graag (meer) willen doen. Het gebruik van data kan niet enkel bijdragen aan betere bedrijfsvoering, maar ook aan nieuwe en creatieve oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Veel sociaal ondernemers beseffen dat, maar vinden het lastig hierin echt stappen te zetten. Want waar moet je beginnen? Hoe ga je om met privacy? Moet je dure data-analisten inhuren of kan je het zelf? Hoe neem je jouw medewerkers mee in het datagedreven werken? En is werken met data eigenlijk wel ethisch verantwoord…?

De afgelopen maanden hebben sociale onderneming Diversion, Social Enterprise NL en een hele hoop sociaal ondernemers en experts gewerkt aan het ontwikkelen van de Doe Goed Met Data Toolbox: een stappenplan om datagedreven impact te maken. In de toolbox staan artikelen, oefeningen, testjes en links naar handige bronnen die sociaal ondernemers én andere impactgedreven MKB-bedrijven kunnen gebruiken om stappen te zetten in het datagedreven ondernemen. In de toolbox staan tools voor de echte beginners, maar ook voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn. Er staan tools in die ondernemers alleen kunnen gebruiken, en tools die met een team kunnen worden gebruikt. En de toolbox staat vol met voorbeelden uit de praktijk: sociaal ondernemers zoals Daan Weddepohl van Peerby, Gert-Jan Dekker van Rataplan en Steffi Kistemaker van Hét Bakkerscafé vertellen over hun gebruik van data en de uitdagingen waar zij tegenaan lopen, en geven concrete tips aan andere ondernemers.

Sociale ondernemingen en impactgedreven mkb-bedrijven zijn dé aangewezen voorlopers om te laten zien hoe je door datagedreven te ondernemen ook maatschappelijke impact kunt vergroten én dat je dit op een ethisch verantwoorde manier kunt doen. De Doe Goed Met Data Toolbox van Social Enterprise NL en Diversion hoopt hierin te helpen.

Het winnen van het MKB!dee vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland eind 2019 heeft dit traject mogelijk gemaakt.