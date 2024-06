De Kunststoffenbeurs, de vakbeurs voor innovatieve, slimme en duurzame oplossingen met kunststof en rubber, viert op 18 en 19 september in de Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, haar 25e editie. Sinds 1999 brengt de beurs vraag en aanbod samen om kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming te bevorderen. “Deze doelen zijn ook in 2024 nog steeds de basis. De kunststof- en rubberindustrie is voortdurend in ontwikkeling en de jaarlijkse behoefte om elkaar te ontmoeten blijft bestaan. We zijn er trots op dat de Kunststoffenbeurs na 25 jaar nog steeds dé ontmoetingsplek is voor professionals in deze industrie.” aldus Charlotte de Jong, Programmamanager Kunststoffenbeurs.

De Kunststoffenbeurs is door de jaren heen uitgegroeid tot dé Benelux vakbeurs voor professionals werkzaam bij bedrijven die kunststof en rubber toepassen. Van machinebouw en merkeigenaar (van eindproducten/ consumentenartikelen) tot productontwerp, verpakken, recycling, medische technologie en onderwijs en wetenschap. De beurs biedt een platform waar men in twee dagen de laatste ontwikkelingen, innovaties en kennis kan ontdekken en met elkaar kan delen.

Beursvloer met 220 kunststof en rubberspecialisten

De beursvloer biedt vele mogelijkheden om efficiënt en effectief in contact te komen met 220 exposanten die kunnen helpen bij kunststof- en rubber gerelateerde uitdagingen. Dit zijn onder andere spuitgieters, gereedschapmakerijen, bouwers/leveranciers van machines en randapparatuur, engineering- en ontwerpbureaus maar ook specialisten op het gebied van recycling, duurzaamheid, automatisering, digitalisering, tooling, additive manufacturing, analyseren, testen en diverse andere productietechnieken met kunststof en rubber.

Thema: Endless possibilities of circular plastics

Bedrijven in de kunststof- en rubberbranche produceren een grote variatie aan onderdelen, modules en eindproducten die onmisbaar zijn in onder andere verpakkingen, consumentenproducten en machines. Dankzij de unieke en veelzijdige eigenschappen kun je met kunststof alle kanten op: in kleur, vorm en gewicht, maar het is ook combineerbaar met andere materialen en toepasbaar in vele productietechnieken.

Charlotte de Jong: “Het is voor zowel de kunststof- en rubberindustrie als hun (potentiële) klanten en partners van belang om te laten zien dat er met kunststof- en rubber, zeker op circulair gebied, vele mogelijkheden zijn. Daarom zetten we met de beurs dit jaar weer hoog in op hergebruik en recycling, maar ook op het terugdringen van de energie-uitstoot. Voor eindgebruikers, merkeigenaren en technische professionals biedt de Kunststoffenbeurs veel inspiratie met mooie voorbeelden, zowel in tastbare producten op de beursvloer als in ervaringsverhalen in het congres. Daarom zetten we dit jaar het thema ‘Endless possibilities of circular plastics’ centraal.”

Congres en beursvloer vol highlights

Met nog zo’n 2,5 maand te gaan en vlak voor de zomervakantie, kan organisator Mikrocentrum al een aantal mooie highlights aankondigen. Een greep uit het aanbod op zowel de beursvloer als in het congresprogramma:

Symposium Bioplastics door ChemistryNL – Onder leiding van Caroli Buitenhuis (Green Serendipity) delen diverse product- en merkeigenaren hun visie op de Nationale Circulaire Plastics Norm en de inzet van bioplastics.

– Onder leiding van Caroli Buitenhuis (Green Serendipity) delen diverse product- en merkeigenaren hun visie op de Nationale Circulaire Plastics Norm en de inzet van bioplastics. Nelleke van der Puil, Vice President Materials bij LEGO Group – Geeft tijdens het Symposium Bioplastics een presentatie over de zoektocht naar biobased en hernieuwbare plastics voor LEGO.

– Geeft tijdens het Symposium Bioplastics een presentatie over de zoektocht naar biobased en hernieuwbare plastics voor LEGO. Seminars Circulair Rubber door NVR-TRA

Workshop Circulariteit & projectmanagement, van idee naar resultaat – Verzorgd door Mikrocentrumdocent Zeeger van de Koppel

– Verzorgd door Mikrocentrumdocent Zeeger van de Koppel Expositie 25 jaar Kunststoffen – Diverse exposanten laten zien hoe de ontwikkeling van 25 jaar kunststoffen eruit ziet. Zij nemen verschillende producten mee die uit verschillende jaren afkomstig zijn.

– Diverse exposanten laten zien hoe de ontwikkeling van 25 jaar kunststoffen eruit ziet. Zij nemen verschillende producten mee die uit verschillende jaren afkomstig zijn. Machine Area, Powered by Equip-Plast – 26 partijen, waaronder Arburg, ENGEL, CS plastics, Plastima, ORA Machines en Access Benelux demonstreren live werkende machines.

– 26 partijen, waaronder Arburg, ENGEL, CS plastics, Plastima, ORA Machines en Access Benelux demonstreren live werkende machines. ReThink Plastics Expo door de NRK – Op deze expo worden ook dit jaar vele voorbeelden van gerecyclede en duurzame kunststofproducten getoond.

– Op deze expo worden ook dit jaar vele voorbeelden van gerecyclede en duurzame kunststofproducten getoond. AM for Plastics Area door 3D Print Magazine – Ontmoet aanbieders van 3D printtechnologie voor zowel kunststof onderdelen als metalen inserts voor spuitgietmatrijzen én de 3D printservicebureaus.

– Ontmoet aanbieders van 3D printtechnologie voor zowel kunststof onderdelen als metalen inserts voor spuitgietmatrijzen én de 3D printservicebureaus. Cybersecurity Escape Room door Platform Veilig Ondernemen Zeeland West-Brabant – Deze escape room maakt op een interactieve wijze bedrijven meer bewust van het belang van informatiebeveiliging.

Gratis toegankelijk voor bezoekers

De Kunststoffenbeurs is gratis toegankelijk voor bezoekers. Registratie is mogelijk via de website en ter plaatse bij de registratiebalie in de Brabanthallen.

Samenwerkingspartners

De Kunststoffenbeurs wordt georganiseerd door Mikrocentrum in samenwerking met Federatie NRK, Equip-Plast, Rethink Plastics, NVR-TRA, NEVI, Plastics Europe, Tech2B, Hogeschool Windesheim, Green Serendipity, Polymer Science Park en NVB Circulair Rubber.