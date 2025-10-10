KPMG heeft derde editie van de KPMG ESG Assurance Maturity Index gepubliceerd. Sinds de start van deze reeks hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan en is het duurzaamheidslandschap ingrijpend veranderd.

Dit jaar heeft KPMG senior executives en bestuursleden met kennis over ESG-rapportage en -assurance ondervraagd bij 1.320 bedrijven in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd, met een gemiddelde omzet van 16,8 miljard dollar. Hiervan gaven 310 bedrijven aan dat zij hun duurzaamheidsinformatie rapporteerden en assurance verkregen in overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2024 (golf 1). De steekproefomvang is ook uitgebreid met respondenten uit Afrika, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten, om vertegenwoordiging van alle continenten te garanderen.

De Index legt een cruciaal moment vast. Naarmate regelgevende kaders zoals de CSRD en de normen van de International Sustainability Standards Board (ISSB) aan populariteit winnen, worden organisaties opgeroepen om te handelen – niet alleen te reageren. De gegevens laten zien dat sommige sectoren weliswaar met vertrouwen vooruitgaan, maar dat andere zich nog in een vroeg stadium bevinden. Toch is de boodschap over het algemeen duidelijk: ESG-borging is geen eindpunt, maar een reis die moed, duidelijkheid en toewijding vereist.

Van de eerste golf bedrijven die in het onderzoek onder de CSRD-richtlijnen rapporteren, verwacht 60 procent marktaandeel te winnen of hun klantenbestand uit te breiden en meer dan de helft verwacht een hogere winst. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat de druk om duurzaamheid te waarborgen toeneemt onder een breder spectrum van belanghebbenden. Het is inmiddels veel verder geëvolueerd dan alleen een kwestie van naleving van de regelgeving.