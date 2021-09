KPMG CEO Outlook: duurzaamheid volop onderwerp van gesprek in de bestuurskamer

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie durven bestuurders zich uit te spreken over het einde van de coronacrisis. Wereldwijd terug naar normaal zal naar verwachting van meer dan 1300 ondervraagde CEO’s halverwege 2022 een feit zijn. Ondanks de Delta coronavariant verwacht 60% van de bestuurders dat er komende drie jaar sprake is van economische groei. De top drie risico’s voor groei zijn uitdagingen in de toeleveringsketens, digitale veiligheid en klimaatverandering. Nederlandse CEO’s zijn opvallend meer positief over het hybride werken dan collega bestuurders over de grens. Dat zijn uitkomsten uit de jaarlijkse CEO Outlook van accountancy- en adviesbedrijf KPMG.

Volgens 69% van de bestuurders komt groei van eigen bedrijfsinvesteringen, het aangaan van partnerships en meer organische groei in het zakendoen. Bij 87% van de CEO’s staan fusie- en overnameplannen op de agenda voor de komende drie jaar. Een andere graadmeter voor de positieve houding zijn de plannen rondom de duurzaamheidsagenda. 30% van de bestuurders voorziet de komende drie jaar investeringen van meer dan 10% in maatregelen op weg naar een duurzame economie die goed is voor mens, milieu en samenleving. De zogeheten Environmental, Social en Governance (ESG) uitdagingen staan niet langer alleen op de agenda van de Hoofd Sustainability. Dit is volop onderwerp van gesprek in de bestuurskamer, zo blijkt uit de CEO Outlook van KPMG. 58% van de bestuurders bevestigt de toenemende vraag van investeerders, toezichthouders en klanten naar gedegen ESG-rapportage.

Nederlandse bestuurders voorop in hybride werken en klimaatmaatregelen

Nederlandse CEO’s zijn met 67% opvallend groot voorstander van hybride werken (zowel op kantoor, thuis of elders) in vergelijking met 42% van de bestuurders in het buitenland. Tegelijkertijd maken Nederlandse bestuursvoorzitters zich meer zorgen over het welzijn van medewerkers dan andere CEO’s. Dat geldt ook voor het klimaat dat in de top 3 uitdagingen van Nederlandse bestuurders staat, waar dat voor CEO’s over de grens niet verder komt dan een top 5 prioriteit.

“Veel bedrijven zetten serieuze stappen op het vlak van ESG. Zo worden concrete meetbare doelstellingen vastgesteld. Plus de daarvoor benodigde strategie en operationele processen opgetuigd. De coronacrisis heeft de aandacht voor onze duurzaamheidsagenda aanzienlijk vergroot. Het besef dat vooruitgang niet langer alleen afhangt van economische welvaart wordt meer dan ooit onderkend in de bestuurskamer”, vertelt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG in Nederland.

