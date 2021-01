Kool en Meijer zetten in op local gyms én op de circulaire economie

Marjolijn Meijer en Jordy Kool, directie en eigenaren van Urban Gym Group, kondigen deze week de start van nog twee sportbedrijven aan. My Local Gym Group, die zich richt op de kleinere steden en gemeentes, en Gymwarehouse, leverancier van tweedehands fitnessapparatuur. Ondanks de corona maatregelen die de fitnessbranche hard raken, verdrievoudigde het aantal clubs in de afgelopen twee jaren en naar ruim 600 medewerkers.

My Local Gym Group

Meijer: “Met Urban Gym Group zijn we actief in de grote steden en bieden state of the art fitnessclubs aan. We lieten bij de acquisitie van ketens soms kansen liggen omdat zij ook vestigingen hebben in de kleinere steden. Daarnaast groeit lokaal de behoefte aan de gymfaciliteiten die onze labels bieden, zoals Trainmore. Tot slot hebben de kleinere steden en gemeenten eigen wensen op health- en fitnessvlak. Zo specialiseert de ene gym zich op de ouderen, en biedt de andere studio juist meer mogelijkheden voor fysiotherapie of personal training. Om hierop in te spelen is een andere strategie nodig dan UGG heeft, en dus richtten Jordy en ik My Local Gym Group op.

Kool vervolgt: “We gaan nu verder in gesprek met de geïnteresseerde ketens die zowel in de grote steden als lokaal actief zijn. Geacquireerde sportscholen blijven lokaal onder de eigen naam opereren. Uiteraard creëren we achter de schermen synergievoordelen op het gebied van finance, HR, legal en backoffice.” De eerste afgeronde acquisitie die Kool bekend maakt, is Bodysports in Utrecht. Per 1 januari 2021 valt deze onder de My Local Gym Group. De dagelijkse leiding valt in handen van Sjoerd van Rosmalen, die vanuit de UGG de kans krijgt het nieuwe bedrijf op te bouwen.

Gymwarehouse

Meijer: “De anderhalve-meter vereisten leidden bij veel clubs tot een overschot aan gebruikte maar goede apparatuur. De vraag naar goede gebruikte en dus betaalbare apparatuur neemt toe, juist nu. We zien dat men een gezondere levensstijl nastreeft. Bovendien is men zich meer bewust van het belang van duurzaamheid. Met Gymwarehouse willen we de consument en de clubs in staat stellen om goede en betaalbare apparatuur aan te schaffen. Jordy heeft ervaring met de ontwikkeling van bedrijven met een circulaire strategie. We zien dan ook veel parallellen met de IT markt.” Eerder tilde Kool de omzet van Infotheek Group, de grootste IT refurbisher van Europa, in negen jaar tijd van 55 naar 750 miljoen euro.

Over Marjolijn Meijer

Marjolijn Meijer is mede-oprichter van Club Sportive in 1998. Anno 2021 is haar bedrijf uitgegroeid tot de Urban Gym Group, een keten van 23 sportscholen met ruim 600 medewerkers. Het bedrijfsmodel van UGG bestaat uit een drietal verschillende fitnessconcepten. De grootste daarvan is de urban fitness playground TrainMore met een uniek en resultaatgericht beloningssysteem. Het tweede concept is High Studios, een boutique-formule waar uitsluitend high intensity-groepslessen aangeboden. Tot slot Clubsportive, een premium gym met een hoog servicegehalte. Voor haar carrière in fitness en health, was Marjolijn actief in het onderwijs. Haar ervaring, opleiding en passie zien met name op innovatie, change management, cultuur en talentontwikkeling. De Trainmore Foundation is opgericht door Marjolijn, met als doel méér kinderen, méér laten bewegen. Privé reist Marjolijn veel en onderzoekt ze de nieuwste designs en architectuur, wat je terugziet in haar gyms. Marjolijn is lid van de Rex Roundtables en een veelgevraagd expert op het gebied van leiderschap en HR.

Over Jordy Kool

Jordy Kool werkte tot 2018 als CEO bij Infotheek Group (Infotheek, Centralpoint, Flex it). Dit IT-bedrijf groeide onder zijn leiderschap van 55 miljoen naar 750 miljoen euro en naar 25 landen. Jordy is momenteel actief als adviseur van directies van internationale bedrijven, commissaris en investeerder via zijn eigen family office. Zijn carrière en interesses zijn sterk verbonden met het leiden van transformaties en het adviseren van directies en eigenaren op het gebied van M&A en internationale expansie. Als ondernemer en investeerder richt Jordy zich op de branches fitness & health, IT en human capital. Kool is oprichter en voorzitter van IT4Kids, een stichting die zich hard maakt om kinderen uit gezinnen met minder financiële middelen sportkansen te geven.