Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Boekholt – O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening brengen donderdagmiddag 3 september een werkbezoek aan de Achterhoek. Het bezoek staat in het teken van biobased bouwen en het verduurzamen van gebouwen. In Hengelo en Doetinchem wordt het proces gevolgd van de oogst van hernieuwbare natuurlijke materialen tot de toepassing van biobased materialen in woningen en in een schoolgebouw.

Het bezoek start in Hengelo, waar op landbouwgrond vezelhennep wordt geteeld. De vezels van de plant vormen de grondstof voor de ontwikkeling van isolatiemateriaal. Vezelhennep groeit snel, slaat grote hoeveelheden CO₂ op en heeft een positieve impact op de bodemstructuur. De eigenaar van het terrein geeft uitleg over de teelt en Koningin Máxima helpt vervolgens met de oogst van het duurzame gewas. Na de oogst volgt aan de hand van verschillende producten en materialen uitleg over het proces van grondstof tot de toepassing in de bouw.

In Doetinchem krijgen Koningin Máxima en de minister een rondleiding over het terrein van een nieuwbouwproject, waar huur- en koopwoningen zijn gebouwd met hoogwaardige, duurzame materialen. Naast energiezuinig bouwen ligt de focus hier ook op leefbare buitenruimtes, de integratie van biobased materialen, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid. Koningin Máxima bezoekt twee woningen en spreekt met de bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en van de bouwer over de realisatie van de wijk en over de eerste woonervaringen.

Het werkbezoek wordt afgesloten op een basisschool die is gebouwd met duurzaamheid als uitgangspunt. Het gebouw is grotendeels opgetrokken uit kruislaaghout, dat zorgt voor een natuurlijk leefklimaat. Hiernaast heeft het schoolgebouw een sedumdak en er zijn zoveel mogelijk biobased materialen toegepast. Leerlingen en de schooldirecteur vertellen over hun gebouw en wat de invloed van de gebruikte materialen is op het leefklimaat van de school. Hierna volgt een presentatie van de non-profitorganisatie Building Balance over de aanpak waarmee biobased bouwen zich ontwikkelt van activatie via realisatie naar normalisatie. Aansluitend vindt hierover een rondetafelgesprek plaats.

In Nederland groeit de vraag naar biobased materialen voor de bouw en voor de verduurzaming van woningen. Door het verbinden van agrariërs, industrie en bouwers kan gezamenlijk worden gewerkt aan biobased verduurzamen.

De non-profitorganisatie Building Balance zet zich in voor het opschalen en normaliseren van het gebruik van biobased grondstoffen in de bouw. Biobased bouwmaterialen zijn hernieuwbaar en worden toegepast naast traditionele materialen als beton, glas- en steenwol. Dit verlaagt de CO₂-uitstoot en vermindert de belasting van het milieu. Met de Nationale Aanpak Biobased Bouwen werkt de Rijksoverheid aan de opbouw van de keten van biobased bouwmaterialen.

Het werkbezoek past in een reeks bezoeken van Koningin Máxima op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zij bezocht onder andere in maart 2025 twee locaties in Uden waar biobased bouwmaterialen worden toegepast en opende in november 2025 het circulaire houten woongebouw SAWA in Rotterdam.