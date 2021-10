KNVB lanceert nieuwe campagne ‘Volle Bak’

Onder het mom van ‘Samen strijden, samen rijden’ lanceert de KNVB de campagne Volle Bak! Hierin wordt teams gevraagd niet alleen op het veld een strijdbare mentaliteit te tonen, maar ook op de weg ernaartoe. Want samen rijden is niet alleen gezelliger, maar ook een stuk beter voor het klimaat.

Marc Nipius, bij de KNVB verantwoordelijk voor MVO: “We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te schenken omdat we vanuit onderzoek weten dat er naar uitwedstrijden gemiddeld 2,1 personen in de auto zitten. In vergelijking met andere sporten is er nog veel winst te behalen. En als er meer mensen met elkaar in de auto rijden, kunnen we aanzienlijke CO₂-uitstoot reduceren. Daarnaast is samen rijden ook gewoon leuk en goed voor de teambuilding.’

Het mobiliteitsprogramma van de KNVB richt zich met een positieve knipoog op autorijders in het amateurvoetbal. De digitale campagne ‘Volle Bak!’ moedigt voetballers en supporters aan om samen naar wedstrijden of trainingen te rijden en zo het aantal kilometers in het voetbalverkeer te verlagen.

Nieuwe rijfunctionaliteit in Voetbal.nl-app

Als onderdeel van de campagne is bij de start van het nieuwe voetbalseizoen een nieuwe rijfunctionaliteit toegevoegd aan de Voetbal.nl-app. Ga ook volle bak en plan nu gemakkelijk de rijopstelling voor jouw team. Zo strijden we samen voor minder CO₂-uitstoot in het voetbalverkeer.

Zo werkt het:

Download de app van Voetbal.nl. Plan je rijopstelling in de app. Klik bij de eerstkomende wedstrijd op ‘Aanwezigheid & rijden’. Ga Volle Bak naar een wedstrijd of training. Dat is leuker én beter voor het klimaat.

Samen voor minder CO₂-uitstoot in het voetbalverkeer

‘Volle Bak!’ is een initiatief van de KNVB, samen met partners ENGIE en Volkswagen. De rijfunctionaliteit is te gebruiken via de app van Voetbal.nl. De KNVB, ENGIE, Volkswagen én Voetbal.nl streven ernaar om de CO₂-uitstoot in het amateurvoetbal verder terug te dringen.

Naast ‘Volle Bak!’ wordt dit ook gedaan door aanpassingen in het speelschema, de integratie van nieuwe manieren van transport, slimme laadpalen en diverse publiekscampagnes hopen de partijen de uitstoot in het voetbalverkeer terug te dringen.